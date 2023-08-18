水满田畴稻叶齐，日光穿树晓烟低。当多彩稻田画成为“网红打卡地”，当拥抱自然、拥抱大地成为一种新潮流，位于辽宁省沈阳市沈北新区的乡村景区“稻梦空间”成为夏日里游客休闲放松的不二之选。8月16日，首都大学生记者团来到“稻梦空间”参观体验。伴随着《稻香》的歌声，学生记者坐上小火车，走进“一粒米的故事”。

“稻梦空间”位于沈阳市沈北新区的单家村。单家村是当地远近闻名的优质水稻高产村，但在城镇化的影响下，年轻人走出农村，村中老龄化严重。据“稻梦空间”负责人赵爱军介绍，村民年龄大多在60岁到70岁之间。传统农业下，村民们面朝土地背朝天，守着“一粒米”不分昼夜的劳作，收入却寥寥无几。如何让“一粒米”发挥更大的价值，实现乡村振兴，是单家村发展要解决的主要问题。

2011年，沈北新区政府采用稻田画制作技术，用黄、紫两种颜色的水稻种出了一幅反映锡伯族人民骑射的图案，在当地引起轰动。不久后，当地农民张爱忠从村里流转了一片土地。他边摸索创作稻田画，边搞创意农业产业园区建设，并组建专业团队不断开发新品种。赵爱军也铆足了一股劲儿，从清水台来到单家村，加入张爱忠的队伍，开始筹备园区的市场化运作。

一粒米长成一幅画。在政府政策扶持、沈北新区的人才助推、市场化运作以及社会力量的帮助下，主创团队挖掘地方特色和田园风光，盘活土地资源，融合水稻种植、大米加工以及创意旅游等三个方面，打造了知名的农业生态旅游品牌——“稻梦空间”。

“奔向星辰大海”主题稻田画。勾琳萱摄

2014年，“稻梦空间”开业，以大地为画布，用稻米当颜料，“稻梦空间”设计制作了“精卫填海”“满江红”“奔向星辰大海”等主题的稻田画。

除了观赏稻田美景，游客可以还在这里感受锡伯族的非遗文化和民俗风情，乘坐小火车在稻田中穿行，在沿途站点体验骑马、射箭等休闲项目，品尝糙米雪糕、糙米粥等特色农家产品。“稻梦空间”讲好了“一粒米的故事”，让一粒米“活”了起来，进而打造“稻梦空间”牌生态清香米、鲜牛肉辣酱等产品，带动农产品消费。

赵爱军介绍，“稻梦空间”辐射效应惠及周边40余村，为60多位留守老人解决了就业问题，企业员工达200余人。“村民在种地之余，可以来景区工作，每天能有一百多元的收入。现在村民们脸上的笑容比以前更多了，大家特别有成就感和幸福感。”他补充说。

在“稻梦空间”，记者团成员看到了传统农业在科技、文旅的加持下焕发出的新的生机，也看到了将“绿水青山”变成“金山银山”的生态发展模式。

东北乡村建设的新面貌，又何止是“稻梦空间”。据了解，近年来，辽宁省朝阳市十家子村通过“互联网+种植基地+深加工基地+合作社+实体店”的模式，推动当地产业高质量发展；辽宁省本溪市桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡依托雅河乡利用优越区位条件和农业资源，探索新型城镇化和乡村振兴联动发展的新模式……华夏大地，美丽乡村，都走在乡村振兴的光芒大道上，绽放光彩。（文/中国农业大学勾琳萱 北京工业大学刘杉）

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