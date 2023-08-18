8月16日，首都大学生记者团来到位于辽宁省沈阳市沈北新区蒲雅社区进行参观，并对相关负责人进行了采访。近年来，该社区创新居家社区养老服务模式，探索打造“15分钟居家养老生活服务圈”，在“老有所养”形式上进行了探索和创新。

蒲雅社区一食堂是由蒲雅社区与沈阳市沈北新区财落街道财落一村共同成立的社区食堂，这是沈阳第一家也是唯一一家村集体合作社运营食堂。一进入食堂，“到点开饭”四个大字映入眼帘，窗明几净、锅勺翻飞。

据介绍，自设立以来，社区食堂就致力于以优惠的价格为老年人提供健康可口的饭菜。据悉，60-79岁老人每餐9元，80-89岁老人每餐7元，90岁以上老人免费用餐。

“我们特意准备一些老年人喜欢吃的软和、清淡、少油少盐的健康饭菜。”财落一村村委会成员夏瑶介绍，蒲雅社区一食堂开放以来，很多老年人选择在食堂吃中餐或晚餐，做饭的时间和成本大大节省。

蒲雅社区的创新远不止于此，社区在满足老年人用餐需求的同时，还注重充实他们的精神世界。

蒲雅社区党委书记关丹阳介绍，社区还开设了“非遗满族布艺”工坊。非物质文化遗产传承人赵锶田会定期教授社区老年人满族服饰技艺及手工布艺，在满足审美需求的同时，老年人还能通过销售自己制作的非遗手工艺品增加收入。

同时，社区开设了“孔子学堂”，以老年大学为主要形式，就近邀请辽宁大学、辽宁师范大学的老师们讲课，主要教授书法绘画、中医养生、家风建设等方面的传统文化课程，让优秀传统文化融入老年人生活。

与此同时，记者团成员们注意到社区设置的“微光成炬”心愿墙，工作人员会引导老人写下自己的心愿，一些爱心企业会定期来访，为其实现愿望，给予老年人关爱和帮助。除此之外，“爷爷奶奶一堂课”“四点半课堂”等创新形式也在进一步落实，将为社区内的老年人提供全方位的帮助和支持。（文/中国人民大学蒋涵妮）

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