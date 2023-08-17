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“首都大学生记者团东北行采访实践活动”学生稿件摘编——

辽沈城乡结同心 幸福社区向万家 

2023年08月17日12:44 | 来源：人民网-教育频道
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辽畔明珠，璀璨日新。8月16日，首都大学生记者团来到沈阳市蒲雅社区进行“传承红色基因 探寻振兴脉动”集体采访实践，感受辽沈大地基层社区创新建设、欣欣向荣的良好风貌。

2022年10月开始规划建设、同年12月投入使用的蒲雅社区，是沈北新区正良街道一道年轻的“风景线”。50%以上的青年居民占比，紧邻辽宁大学的位置优势为其注入了青春的活力。在这里，“两邻”理念得到强化延伸，青年友好型社区氛围日益突出，老年文化生活质量得到提升。

沈阳市沈北新区蒲雅社区 。张景绚摄

沈阳市沈北新区蒲雅社区 。北京印刷学院 张景绚摄

“我们把党群服务中心取名为‘初心坊’，不忘初心，为老百姓办实事。”蒲雅社区党委书记关丹阳介绍，目前，沈北新区已建成“初心坊”110余个，搭建“15分钟党群服务圈”，增强社区党组织的凝聚力，更好地帮助居民解决生活问题。在“初心坊”内的信息板上，持续记录和跟踪了每起居民需求或事件的解决情况。自沈阳市依托“零事故、零案件、零纠纷”工作室，将一站式工作平台建到社区，让专业力量下沉一线后，各类问题的处理难度明显降低，解决效率得到提升。

据悉，在蒲雅社区，青年获得社区资源助力，也为社区建设作出贡献。社区与辽宁大学团委合作，让大学生以助理网格员身份参与到社区的基层治理，切实提高学生解决实际问题的能力，也为基层治理注入创新的活力。

此外，社区自成立已开展4次青年交流沙龙，内容涉及短视频创作、创业经验分享等多个领域，同时也提供自由交流与自习空间，吸引了许多在校大学生和社区青年人。同时，辽宁省沈阳市教育局“幸福教育”进社区建设三年行动计划也惠及了各社区的幼小学生，全市415所中小学校与13个区县（市）的1019个社区实现对接，提供送课服务。

蒲雅社区内青年交流学习空间一角。何珊摄

蒲雅社区内青年交流学习空间一角。何珊摄

记者团观察到，蒲雅社区食堂的门前，停放着从财落一村日常运来的蔬菜车。每天中午和晚上，这些来自社区结对村内的新鲜蔬果，将出现在前来用餐的居民的餐桌。沈北新区拥有71个城市社区和83个村落，独特的组成打开了其共建“两邻”理念的新思路。以“公益+低偿+市场”模式打造的社区食堂，职工、食材和售卖的农副产品全部来自结对村，提供了就业岗位和额外创收来源。日前，沈北新区特色党建引领基层治理品牌“城乡结对周末有约”也已上线，更多对“城乡伙伴”将携手走向幸福发展的阳光道路。（文/清华大学 常潇予）

蒲雅社区食堂内。何珊摄

蒲雅社区食堂内。何珊摄

(责编：李依环、熊旭)

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