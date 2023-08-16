“你看，这个人就是罗阳。”沈飞航空博览园二楼的一面照片墙前，游客王先生稍稍侧过身，跟站在左手边的儿子低语。这对父子在讨论罗阳的事迹时，一旁的母亲专注地看着墙上的罗阳照片，口中呢喃着：“罗阳，1961至2012......”

他们所说的罗阳，是“航空报国英模”，歼-15飞机等多个重点型号飞机的研制现场行政总指挥、中航工业航空装备特级专务、副总经理，中航工业沈阳飞机工业（集团）有限公司董事长、总经理。歼-15飞机鹰击长空，在庆贺胜利的时刻，罗阳却倒下了，为他毕生热爱的航空事业洒尽最后一滴心血。

当我谈到与罗阳先生同是北航校友时，王先生感到惊喜。他说：“我知道罗阳！我从新闻报道上看见过他的事迹，刚刚还在跟儿子讲，长大后要努力传承罗阳伯伯这种‘忠诚、坚守、热爱、奉献’的精神。”

“沈阳是一个非常重要的城市，为国家发展作了很多贡献，包括重工业，还有制造飞机等等方面。沈飞是中国航空工业的代表，我们就是来参观学习的。”王先生表示，“这次行程规划之初，我们一家人就一致认为，到沈阳来旅游就不能错过沈飞航空博览园！”

在沈飞七十二载的光辉历史中，志在航空报国，以“精益求精，艰苦卓绝”的工匠精神开启中国航空业飞速发展之序章，怀坚定不移之态度奠定共和国腾飞之基础。馆内收藏的众多珍贵历史照片和实物，广场外排列整齐的“歼5”等战机，都见证了“中国歼击机的摇篮”的成长，也激励新一代青年人继承先辈遗志，赓续科技强军，绘写航空报国的新篇章。（文/北京航空航天大学刘佳）

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