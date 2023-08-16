孙兴洋

教育部办公厅近日印发的《关于实施新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划的通知》提出，每年遴选一批高等职业学校从事一线教育教学的在职在岗骨干教师或具有绝招绝技的技能大师和中等职业学校校长，通过为期三年的集中培养，打造一批理想信念坚定、师德高尚、教育教学能力和专业实践能力突出的双师型名师（名匠），一批办学理念先进、办学定位准确、勇于开拓创新、精通现代职业学校治理的教育家型名校长。名师（名匠）名校长是职业教育的脊梁和中坚力量，实现职业教育高质量发展，迫切需要打造这样的职教“金师”。

打造职教“金师”，要塑造职教自信。党和国家高度重视职业教育，各行各业呼唤能够培养能工巧匠、大国工匠的职业教育，学生家长期盼孩子能享受高质量的职业教育，能谋个好的前程和未来，这都给我国职业教育发展带来了无限机遇，也使我们对职业教育高质量发展充满了无限自信。2019年发布的《国家职业教育改革实施方案》，开启了新时代我国职业教育全面改革的新征程。自此，每年都有职业教育文件出台。从2020年教育部等九部门出台的《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，到中共中央办公厅、国务院办公厅2021年印发的《关于推进现代职业教育高质量发展的意见》，每一个都是攸关职业教育发展的重磅文件。2022年出台的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》又进一步明确了我国现代职业教育体系的基本架构和主要内容，指明了现代职业教育体系改革建设的实现路径和基本要素，其核心主线就是要通过产教融合、校企合作，构建起完善的现代职业教育体系；就是要从政策层面保证中国现代职业教育“一体两翼”顺利落地，推进建设省域现代职业教育改革新模式，推进建设市域产教联合体和行业产教融合共同体。

打造职教“金师”，要聚焦素养培育。衡量职业院校教师的素养如何，除了最基本也是最重要的政治素养外，离不开其职教蕴含自觉、职教育人水平和职教创新能力，这是职业院校教师“为党育人、为国育才”，培养能工巧匠、大国工匠的重要前提，也是职教自信视角下提升职业院校教师素养的基本内容。所谓职教蕴含自觉，就是指职业院校教师要树立对我国职业教育优秀传统文化、现代职业教育文化和社会主义核心价值观的正确认知和认同，把握职业教育教学理论、职业能力培养规律和技能人才成长规律，主动传承和创新发展职业教育优秀传统文化的精神底蕴，正确解读现代职业教育文化的精神内涵，自觉把社会主义核心价值观嵌入教材、融入教学、深入学生头脑。所谓职教育人水平，就是指职业院校教师不仅能用丰富的学识教育人，更能用良好的人格感染人、引领人，真正做到以德正身、以德治学、以德施教；既要帮助青年学生厚植家国情怀，也要帮助青年学生拓展国际视野，真正成为当代青年学生的“筑梦人”“引路人”“系扣人”和“大先生”。所谓职教创新能力，就是指职业院校教师思维要新、视野要广，要有通过创新教学方法以驾驭课堂、通过更新教育理念以适应时代要求的育人能力；要用辩证唯物主义和历史唯物主义来创新课内外教学，引导学生树立正确的理想信念、学习正确的思维方式，带给学生深刻的学习体验。

打造职教“金师”，要聚力产教融合。产教融合是建设职教“金师”队伍的必由之路。然而现实情况是不少学校的专业还落后于产业，不是学校在引领企业发展，而是企业跑在了学校前面。比如集成电路、高端制造等，只能在学校虚拟仿真，很多教师没有去过生产一线，没有见过生产流程。打造职教“金师”，一定离不开“产”与“教”的真“融”真“合”，离不开到“闻得见硝烟、听得见枪声、看得见战场”的地方去亲身实践。产教融合决不能写在纸上、挂在墙上、停在嘴上，只有“教随产出”，产业发展到哪里，职业教育就跟到哪里，产教融合才能走深走实；只有“校企同行”，将学校与企业紧紧捆绑在一起，产教融合才能走稳走好。当然，实现产教真“融”真“合”，也需要政府多做牵头工作、发挥统筹协调作用，优化产教融合育人环境；需要发挥区域优势互补作用，统筹推动教育与产业协调发展，创新搭建产教融合的平台载体。要通过主持建设名师工作室、名匠技艺技能传承创新平台和名校长工作室，吸纳优秀成员，充分发挥名师（名匠）名校长辐射带动和“智库”作用，带动职业院校教师校长的能力素质得到整体提升。要让学校与企业共同努力，在国家、省级、市级层面推进产教融合；让企业与学校相互成就，使地方经济和职业教育跑得更快、飞得更高、走得更远。

总之，打造职教“金师”，是一个多维全面的系统工程，既要立足中国实际，又要把握时代脉搏，以职教文化自信所蕴含的道德规范、理想信念、价值观念来影响教师的思维和实践，将教师的政治素养、教学素养、信息素养提升与其知识结构、职教能力以及对产教融合政策路径的把握结合起来；要以教师素养的全面提升来反映并加强教师群体的职教自信，探索新形势下职业院校教师应当具备的普遍素养，体现职业院校教师更强的专业性、针对性和时代性。

（作者系无锡科技职业学院党委副书记、校长，全国开发区职业教育发展联盟理事长）

来源：中国教育报

(责编：李依环、熊旭)