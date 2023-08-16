原标题：为毕业生开通“校企直通车”

中国石油大学（华东）设置专用面试房间，为毕业生求职面试提供便利。贾一彪摄

“我入职了中国石化销售股份有限公司天津石油分公司，成为一名新员工。”8月8日，青岛大学环境科学与工程学院应届毕业生丁文超告诉记者，“是学校的精准就业帮扶举措帮助我找到了理想工作。”

就业关乎民生福祉、经济发展和国家未来，高校毕业生就业难该如何破题？记者走访发现，包括中国石油大学（华东）、青岛大学等在内的山东各高校聚焦难点，通过精准指导帮扶，稳步推进高校毕业生高质量就业。

针对毕业生缺乏就业途径这一问题，不少高校主动联系企业、政府机关，想尽办法将企业和毕业生进行有效对接。

“今年，所有校领导都认领了访企拓岗的任务。‘一把手’们行动起来走访重点企业，了解企业用人需求，挖掘就业资源。”青岛大学学生就业中心主任朱青文表示，学校还与青岛市人社局共建大学生就业服务工作站，对接青岛市重点产业头部企业、高新技术企业，整合各类就业创业优质资源。该校通过与海尔集团、海信集团、青啤集团等企业开通“校企直通车”，共建联合培养基地、就业基地和实习基地，更好地促进供需匹配，为毕业生提供广阔就业空间。

青岛理工大学也是如此。该校强化政校企合作引才模式，开展“万企进校园”活动，与济南市、潍坊市、盐城经济技术开发区等建立引才工作站，与200余家企业建立起就业创业实践基地，在毕业生与各地重点用人单位之间架起引才桥梁。

一些高校针对家庭贫困、离校未就业等毕业生实行精准帮扶，不让一名毕业生在求职路上“掉队”。

几天前，山东科技大学能源学院2023届毕业生李丙磊一大早便收到辅导员王振浩发来的山东能源集团招聘公告，并提醒他按照岗位需求优化简历，及时投递。

在山东科技大学，像李丙磊一样家庭贫困的毕业生都有一份“结对帮扶档案”。王振浩表示，为结对学生定点推送岗位信息，已经成为他每天的工作习惯。该校还聚焦毕业生就业面临的实际难题，打造网络面试间，推出“毕业生简历诊断”“就业心理咨询”等特色活动，为他们点亮就业路上的“绿灯”。

（记者 宋迎迎）

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