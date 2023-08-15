原标题：中央民族大学：用足好政策 实干促团结

【学思想 强党性 重实践 建新功】

在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，中央民族大学践行“知行合一”的实践理性，以实际行动铸牢中华民族共同体意识，用足好政策，实干促团结，始终坚持用党的创新理论最新成果武装头脑，办让党放心的大学；始终站稳人民立场，办让人民满意的大学；始终坚持改革创新，办实现高质量发展的大学。

领学促学以学笃行，入脑入心促提升

主题教育开展以来，中央民族大学紧扣目标任务，深学悟透习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想，按照学校党委确定的学习清单，切实做到真学真懂真信真用、入脑入心促提升。

中央民族大学党委书记张京泽表示，要扎扎实实读原著、学原文、悟原理，切实提升学习质效。结合学校特点，校党委努力构建全领域、全方位、全覆盖的主题教育学习体系。“大思政课”生动阐释党的创新理论，“三会一课”、主题党日读经典，“应知应会”主题教育理论学习考核……理论学习往深里走、往实里走、往心里走。

“学习考核有效检验了师生党员主题教育学习成果，夯实了理论根基。全院师生参与活动热情高涨，持续掀起理论学习热潮。”学校中国少数民族语言文学学院党委书记袁辰霞说。

多管齐下多维互动，突出特色展亮点

为深化理论学习成果，学校统一上线主题教育专题网站，与校内外各类媒体平台一同形成覆盖面广、渠道多元的宣传矩阵，营造各族师生常学、常思、常悟的氛围；开展主题教育联学联建，用“一场青春的记录”“一堂讲座”“一期荐书”等生动丰富的活动，让书香飘满校园。

学生党员发展对象培训班积极引导师生党员发展对象坚定理想信念，练就过硬本领。“我从延安来”大型诗颂会唱响永远跟党走的心声，青年学子讲述党史故事，重温先辈事迹，感悟初心使命。

同时，学校积极参与北京市委宣传部、市委教育工委“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划，助力首都文化建设；线上线下相结合共上“中华民族共同体概论”一堂课……通过科学谋划、精准发力、及时跟进，全校师生坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。

精准科学扎实深入，落地见效促转化

71项调研课题全部启动、34项整改措施同步推进。学校把开展主题教育理论学习同推进铸牢中华民族共同体意识主线、落实立德树人根本任务、做好学校重点工作结合起来，积极将学习成果转化为推动教学研究、人才培养等各项事业发展的强大动力。

中央民大副校长田琳带队赴海南陵水黎安国际教育创新试验区、大连民族大学、中山大学等，就铸牢中华民族共同体意识相关研究课题开展调研；党委教师工作部、人事处围绕深化人事制度改革和强化人才队伍建设的重点、难点问题，赴武汉大学等高校开展专题调研、参会调研；发展规划处围绕学科专业结构调整、推进学科交叉和交叉学科建设主题，赴复旦大学等高校调研。

“通过调研，学院领导班子结合实际深度剖析，确定整改清单。接下来要根据清单往实里抓、往细里做，练好内功。”调研后，该校生命与环境科学学院党委书记张严表示。

“大力弘扬求真务实之风，以作风之变引领行动之变，密切联系师生、提高履职本领、强化责任担当；要教育引导全校党员干部教师将我们党的优良传统和精神品格贯穿于党建引领办学治校、立德树人全过程、各领域；要以调查研究的成果、求实求变的成效不断推动‘双一流’建设提质增效。”中央民族大学党委副书记、校长郭广生表示。

（记者 周世祥 通讯员 王卫平）

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