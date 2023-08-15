原标题：中国农业大学：强国先强农 农大作先锋

【学思想 强党性 重实践 建新功】

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，中国农业大学高站位谋划、高标准组织、高要求推进、高质量落实，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改一体推进，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，力求使主题教育入脑入心、见行见效。

以学铸魂，扛起使命责任

中国农业大学举办专题读书班，全体校领导把学习内容分为3个模块、6个重点研讨主题，扎扎实实埋头读书、专题研讨，准确把握党中央关于教育、科技、人才和“三农”工作的重大决策部署。

五四青年节前夕，习近平总书记给中国农业大学科技小院的学生回信，更是为中国农大的主题教育注入强大动力。中国农大党委第一时间召开专题学习会，组建“解民生、治学问”科技小院宣讲团、举办学习贯彻总书记重要回信精神大会、举办科技小院专题展……不仅自己学，中国农大人还带动兄弟高校共同学习，牵头举办的重要回信精神宣讲会在29所涉农高校设分会场，2万余名师生观看。

“中国农大将牢记嘱托、感恩奋进，坚决扛起‘国字号’农大的使命和责任，切实践行‘强国先强农、农大作先锋’，加快建设中国特色、农业特色的世界一流大学。”中国农业大学党委书记钟登华表示。

真调实研，务求主动破题

7月，中国农大领导班子召开主题教育调研成果交流会，校领导围绕“加快建设农业领域世界重要人才中心和创新高地”“推动学校事业高质量发展”，结合各自选题，畅谈调研成果和下一步工作计划。

在选择调研题目时，中国农大秉持“学校党委定题、校领导领题、部门同题共答、全校同向发力”的工作思路，坚持在群众所急所需、师生所想所盼、事业发展所能所为中选题。二级单位与学校同频共振、同向聚合，结合学校重大专项调研、聚焦师生急难愁盼等，确定了一批重大专项支撑课题以及专题调研课题。

在调研中，中国农大坚持真调实研，务求积极主动破题。中国农大人不仅坚持走进基层，了解师生诉求，倾听师生意见建议；还坚持推进开门大调研，到四川、云南、山东等多个省份开展调研，在校内外、在田间地头向师生问教，与相关院校、对口企业围绕事业发展的难点、痛点、堵点广泛开展调研。

力求实效，服务强国建设

思破题之策，寻解题之法，行答题之道，中国农大在解难题办实事上用力，在推动发展上发力。

瞄着问题去，干出实效来。中国农大聚焦师生急难愁盼，抓好整改整治，紧紧抓住“完善回应师生诉求机制”这个问题，明确“完善工作机制+为师生办实事”相结合的工作思路，建立了办实事项目清单，及时回应师生诉求。用信息化为学工管理服务赋能、用爱心班车让老同志往返校园更加便捷。

中国农大多措并举加快拔尖创新人才自主培养，深入推进“种业科技创新十大行动”解决种业“卡脖子”技术，在云南开展“洱海科技大会战”助力当地流域环境保护与农业高质量协同发展，在甘肃为区域水资源高效利用、农业绿色发展提供重要科技支撑……

中国农业大学校长孙其信表示：“要深刻领会农业强国是社会主义现代化强国的根基，真正抓落实、见成效，推动学校各项事业高质量发展。”

（记者 陈鹏 通讯员 刘铮）

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