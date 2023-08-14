原标题：中国大学生微纳大赛落幕 发掘微纳传感创新人才

2023年中国大学生机械工程创新创意大赛：“明石杯”微纳传感技术与智能应用赛总决赛13日在山东烟台落下帷幕，涌现出一批微纳传感领域创新人才。

据悉，该赛事是中国顶级的大学生微纳传感技术与智能应用大赛，决赛吸引清华大学、西安交通大学、浙江大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等98所高校和科研机构的181支队伍参加。

本届大赛以“微纳传感·智联世界”为主题，从微纳传感器的实际应用角度出发，设置微纳传感器的创新设计、微纳工艺研究、极端条件的标定测试及其智能应用等比赛项目。

专家团评选出三等奖59个，二等奖20个，一等奖10个。王娇妮 摄

最终，专家团评选出三等奖59个，二等奖20个，一等奖10个。其中，来自清华大学的于济川团队等5支高校团队获得研究生组一等奖，来自西安交通大学的朱胜涛团队等5支高校团队获得本科生组一等奖。

上海交通大学学生周峻峰告诉记者，他们设计的“气体检测系统”可应用于矿井等场所的危险气体检测，符合当下许多企业的需求。参加比赛获奖后，希望积极对接企业，将他们的项目转化应用，并服务社会。

中国工程院院士蒋庄德表示，年轻人极具创新力，大赛涌现出许多优秀的大学生，他们的参赛作品敢试敢为，正努力把理想变为现实。希望大赛如火种一般，推动中国微纳传感技术与智能应用领域高质量发展。

此次大赛吸引了众多院士专家的关注。王娇妮 摄

值得一提的是，此次大赛吸引了众多院士的关注。微纳传感技术与智能制造院士高端对话会同日举办，十余位院士专家就如何推进人才链、教育链、产业链、创新链融合等话题进行分享和讨论。

该比赛由中国机械工程学会主办，自2020年8月启动以来，大批创新人才崭露头角，许多优秀成果陆续落地转化。 (记者 王娇妮)

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