原标题：港澳大学生暑期“闯海”：希望加入海南自贸港建设浪潮

“这是一段难忘的经历，让我看到了内地的发展活力。”香港大学生张广林13日在2023年“逐浪计划”港澳大学生实习专项行动总结仪式上说，对海南有了更深刻的了解，对职业规划有了更清晰地认知。

7月初，60名港澳大学生来到三亚参加海南省港澳事务办公室、香港海南社团总会联合举办的2023年“逐浪计划”港澳大学生实习专项行动，在三亚的酒店、企业和三亚旅游发展局等机构开展为期一个月的暑期实习。

8月13日，港澳大学生获得2023年海南自贸港港澳大学生暑期实习“逐浪计划”实习证书。香港海南社团总会供图

三亚酒店的工作节奏非常快，“忙碌”成为港澳大学生一个月来共同的感受。“刚开始上岗时掌握的信息少之又少，经常手忙脚乱。”澳门大学学生黄嘉怡说，经过反思调整后，很快她便可以独立协助客人办理入住。

“很少有机会能参与热门旅游城市的宣传推广，此次在工作中我学会不少技能。”一个月来，在三亚市旅游发展局传媒资讯部实习的澳门大学学生魏斯颖，忙着撰写新闻稿、制作宣传海报、参加线上线下推介活动等。实习结束之后，魏斯颖还根据自己的观察总结，为三亚旅游宣传推广提出相关建议。

如何更好地做好招商工作、帮助企业更快落地园区，这是澳门城市大学学生李晨在实习期间不断思考的事。此次李晨在海南自贸港重点园区三亚崖州湾科技城一家企业的招商部实习，直言三亚崖州湾科技城的发展建设让人耳目一新。

“同事告诉我，要想做好招商工作，首先要熟悉掌握所工作的平台有哪些服务政策，其次还要清楚地了解企业的落地需求。”李晨说，在深入了解三亚崖州湾科技城的发展建设后，越来越感知到这座年轻园区所蕴含的发展活力，“如果有机会，未来希望能参与到崖州湾科技城的建设中，加入海南自贸港的建设浪潮。”

实习结束后，港澳大学生还深入五指山、万宁、琼海等地参观考察。“我非常看好海南未来的发展，毕业后如果符合海南人才引进政策条件，考虑把海南当做工作首选地。”张广林说，海南自贸港拥有一流的生态环境、开放的政策环境和持续优化的营商环境，正成为越来越多年轻人追逐梦想之地。(记者 符宇群)

(责编：郝孟佳、李依环)