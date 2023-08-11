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这个暑假，他们活跃在实践“第二课堂”

2023年08月11日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：这个暑假，他们活跃在实践“第二课堂”

　　 “我们要改变一些方式方法，先跟村民们拉拉家常，熟悉起来了，人家才愿意跟我们讲真心话。”

　　 日头西沉，中央财经大学本科生高杰、刘帅和张樱曦迈出一户人家的大门，边走边讨论。

　　 作为学校“青马乡情实践队”成员，来北京市平谷区峪口镇南营村实践调研已三天，他们仍在摸索入户访谈的方法。

　　 “如何用基层党建治理来推动乡村振兴？”实践队带着这样的问题来到南营村。怎么跟村民们打交道？能否完成任务？是否真的能帮助当地解决一点实际问题……这些新问题让高杰三人心里直打鼓。

　　 如何选择一个好的调研题目？华东师范大学社会发展学院院长文军建议，在注意原创性和创新性的前提下，选择一个与现时代相关的调研课题，可以关注社会热点、社会问题或者对社会有积极影响或改进的领域，更具社会价值和时代意义。还要考虑调研的科学性和可行性，确保有足够的时间和资源，包括调研方法的科学性、数据收集渠道和采访对象的可接触性等。

　　 来之前，高杰三人花了半个月时间，细细查阅、挖掘南营村的相关资料，跟指导老师多次讨论主题。此外，结合队员在数据分析上的专业优势，团队设计了3页问卷，共16个问题，覆盖了实践主题的细分之处。

　　 “发放问卷的同时，我们在村里挨家挨户走访。每户20分钟到半小时的交流，希望通过聊天的方式，了解更真实的情况。南营村总共282户，用一个月的时间走访一半以上住户，这是我们来之前定下的目标。”高杰说。

　　 几天下来，实践队对村子里的情况已有大致了解。“我们希望能用所学知识，从年轻人的视角出发，为村里的基层党建提供制度和方向上的建议，更好地服务当地的乡村治理。”三位队员充满信心。

　　 草木蔓发，桃林茂密。走访之余，三人跟着村民参加劳动实践。摘桃、挖土豆……泥土的气息如此真切，每一天在黄土地里的劳作，跟每个村民的推心置腹，让高杰想到了读过的《乡土中国》。“以前了解的乡村是书里的、影像里的乡村。如何把课堂上、书本上所学转化到现实世界，是我们大学生面临的问题。这一次真正走进乡村，体味乡土味、乡情味，才有机会把专业知识与真实问题结合，把论文写在祖国大地上。”

　　 “发掘一个真实问题，体验一种劳动实践，讲述一段乡村故事，撰写一篇调研报告，涵养一份家国情怀。”“青马乡情实践队”带着这“五个一”的希冀，踏遍南营村的土地。在这个夏天，还有更多的大学生“自找苦吃”，带着一个个热腾腾的问题，走进乡土中国深处。

　　 南京航空航天大学电子信息工程学院/集成电路学院“点绿成金”团队，走向广袤的山野和林海，研究有无更高效的监测碳汇方式；中国农业大学人文与发展学院实践队深入乡村，到河北省易县坡仓乡桑岗村和苑岗村，实地调研当前农业发展及居民生活面临的难题；东华大学则把暑期社会实践课堂搬进浙江省宁海县柘坑戴村，探索“千万工程”如何引领乡村迸发活力……

　　 千万学子奔赴在祖国的辽阔土地，在实践中感悟，在实践中成长。北京师范大学文学院2022级硕士研究生江月玲跟着学校实践队来到四川省凉山州西昌市，调研当地幼儿园普通话学习情况，开展“学前学会普通话”行动。

　　 在幼儿园跟着老师们观摩幼儿一日生活，与幼儿深度接触，在与幼儿的陪伴中，为他们营造练习、运用普通话的环境。江月玲直言，北师大的实践“第二课堂”给予了她充分滋养，让她得以“去感知、去触碰、去行动，以观察者和学习者的姿态重新进入教育现场”。

　　 对她来说，这次调研实践还有另一层特别的意义，“那里是我的家乡。我从祖国西南一隅的小城来到北京，又从北京回归故里，在与基层的接触中见证故乡的发展变化，探索国家通用语言文字普及提升工程对乡村振兴和共同富裕的意义”。

　　 文军对此很赞同。他认为，大学生参与暑期实践和调研，可以提升实际操作能力和解决问题的能力，有助于他们拓宽视野，了解社会民生问题，例如教育、环境、社区发展、基层治理、劳动就业等，为他们未来发展和社会参与提供更多可能性。还能帮助他们了解中国农村发展现状和问题，积极参与到乡村建设中，为广大乡村做力所能及的事情，为助力乡村振兴贡献青春力量。

　　 （记者 杨 飒 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、李依环)

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