原标题：【促就业全社会在行动】“就业+”力促毕业生高质量就业

【促就业全社会在行动】

“叮咚”，一条有着“招聘信息”字样的推送从北京林业大学2023届硕士研究生李娟的企业微信上弹出。“这是学校‘就业+’平台推的招聘信息。”她说，“这一个月来，我已经收到27次信息推送了，最近差不多每天都会有一条。”

“就业+”平台，是北京林业大学基于全程化、系统化和个性化的职业生涯教育理念，打造的数字就业平台。平台推出“活动管理”“手续办理”“校友去哪”“职业测评”“预约咨询”“简历模板”等功能性模块，实现了毕业生从职业咨询、岗位搜索、简历投递到网上签约的“一站式服务”，全力把高品质的就业指导服务送到同学们身边，助力高校毕业生更高质量更充分就业。

今年春招时，“考公”落榜的李娟陷入了迷茫和焦虑，面临毕业和求职的双重压力，她在“就业+”平台预约了职业生涯咨询服务。结果令她欣喜：咨询中，工作室的导师不仅借助“就业+”平台的职业生涯测评系统，帮助她基于兴趣、性格特征、职业认知和个人发展等维度完成了“职业画像”，勾勒出一条职业发展方向，还从“就业+”平台的简历库精心挑选合适的简历模板，为她“量身打造”了全新的求职简历。

在收到来自中建一局的录用通知后，她又通过“就业+”平台的“校友去哪”板块联系到了一位在该单位工作的师兄，解答了她的入职困惑，给予了她有针对性提升职业能力的建议。

“不只拥有职业生涯的指导规划、优质丰富的就业资讯、求职信息的精准投递，‘就业+’平台还能让就业手续‘一次办好’！”北京林业大学就业服务中心教师左莹博介绍，“就业+”平台实现三方协议、就业推荐表等就业材料申领、毕业去向填报、网上签约等就业手续全程线上办理，同学可以实时跟踪就业手续办理进度，一站式搞定就业手续，全程线上办理、自助办理。

“在线申办—远程审核—自助盖章，毕业生还能享受24小时自助签约服务。当需要办理各类就业手续材料盖章业务时，同学可以线上提交用印申请，经审核后通过自助设备实现24小时自助盖章，再也不担心白跑一趟。”左莹博向我们展示了该校在2022年初上线的“智能印”自助盖章终端：“学生完成签约后，我们还会第一时间更新‘就业+’平台的毕业生电子台账，动态跟踪毕业生就业进展是学校精准开展就业指导和服务的保障和前提。”

截至目前，北京林业大学校院两级就业服务中心已通过“就业+”平台为2023届毕业生精准推送各类信息31万余条，毕业生离校时的签约数据同比上升10.02%。

（记者 邓 晖）

(责编：郝孟佳、李依环)