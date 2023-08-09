原标题：在校园，孕育优秀运动人才

8月5日的成都凤凰山体育公园冰篮球馆，大运会女篮决赛在这里举行，中国队对阵日本队末节最后时刻，中国队的姑娘们咬紧牙关，阻挡了对手反扑的势头。一年前毕业于北京师范大学、现就职于北京师范大学附属实验中学的张敬一命中关键三分，一举锁定胜局，中国队夺得冠军。

当成都大运会女子篮球的金牌终于挂到了胸前，张敬一激动地说：“感谢我的母校北京师范大学。”在本届成都大运会上，很多中国运动员在取得好成绩后，都会表达对母校的感激之情。

在18年前的土耳其伊兹米尔大运会上，来自清华大学的胡凯勇夺田径男子100米冠军。胡凯的横空出世，拉开了中国学校体育的一个时代。正是从那时起，中国高校体育的发展翻开崭新一页。经过数十年的探索和实践，大学体育已在我国各地高校中蓬勃发展，并逐渐结出丰硕果实，越来越多的优秀运动人才由校园中孕育而生。

成都大运会上，中国大学生体育代表团103枚金牌、40枚银牌、35枚铜牌的骄人战绩，就是我国近些年来推行的“校园体育”和“教体融合”取得成功的最好例证。

1.体教融合推动学训双优

“在我冲线的时刻，天空下起了雨，我的名字里面也有‘雨’，今天是个幸运的日子。”来自清华大学的研究生夏雨雨夺得女子10000米冠军后的一段有趣表白走红网络。

无论作为学生，还是作为运动员，她都达到了顶尖水平。

“这些年来，一路从毕节山村跑进清华大学，再跑上国际赛场，我用我的经历证明，体育训练和大学学业并不矛盾，只要认真努力，课业与训练完全可以兼顾得很好。”夏雨雨说。

像夏雨雨这样“学训双优”的运动员，在当今的中国高校里已成为一个群体。竞技场上，他们向世界展示中国大学生运动员的非凡实力；回到大学校园，他们同样可以做到成绩优异。

看着五星红旗在四川川投国际网球中心升起后，夺得网球女单冠军的郭涵煜禁不住流下了热泪。在几天前的成都大运会开幕式上，她是中国代表团旗手之一。

就读于西南大学体育学院的她，学业与运动两不误。“得益于校园生活，我的思维方式、沟通技巧都有了很大的进步，比赛中遇到困难也懂得如何调整和应对。”她说。

“高校可以发挥自己的优势，调动多学科的专业技术人员去支撑高水平竞赛训练；同时，将竞技后备人才纳入国民教育体系，从制度层面上解决高水平运动员的综合培养问题。”成都体育学院校长潘小非说。

2.体育特长生有了更宽广的成长环境

张敬一研究生毕业后，放弃了进入专业队的机会，选择走“学校路线”，成为北京师范大学附属实验中学的一名老师。而中国女篮夺冠的另一位功臣韩旭则选择了另外一条道路：从清华附中毕业后，虽然被上海交通大学录取，但她仍选择走上职业道路，如今成为中国女篮最有影响力的球员之一。

在本届大运会开幕式上担任中国代表团旗手之一的胡朕卓，与队友一同努力，在本届大运会的男排比赛中收获一枚铜牌。目前胡朕卓就读于清华大学，他坦言，现在的首要目标是完成好本科学业。“在大二学业负担比较重的时候，我会把重心放在学习上。在假期以及大三、大四空余时间较多的时候，我会投入更多的时间到专业训练中，继续提升自己的实力。”胡朕卓说。

当下，拥有高水平运动队的大学，会结合学生的国家队备战训练计划，及时调整培养方案，个性化定制线上教学计划，力求让每一位学子做到训练和学习两不误。

为体育特长生创造更宽广的成长环境，让他们拥有更多元的发展路径，是近年来高校体育呈现的可喜变化。在校园赛场与职业赛场之间自由转换，也给高校体育生的成才提供了更多的出口。

中国大学生体育协会副主席钟秉枢表示，立德树人是学校体育的根本任务，体教融合也绝不仅仅是培养几名专业运动员。“我们把学生参与运动、参加运动会视为塑造人的过程。他们大学毕业以后，会进入各行各业，也许会成为职业运动员，也许会从事他们心仪的工作。出路宽了，家长们也更愿意送孩子去练体育。”

3.多样体育项目走俏大学校园

作为一名“资深”学生运动员，曾参加过两届大运会的北师大博士生邵婷，深刻感受到我国各地校园体育近些年的变化。“最近几年，越来越多的高校组建了篮球队，大学生篮球联赛办得如火如荼，这种热情延续到了大运会上。”她说，“除此之外，大学生们选择的体育项目也越来越广泛，不再局限于三大球、三小球、田径等，很多冷门项目都不乏参与者。”

在中国大学生体育协会副主席刘立新看来，全国级别的大学生体育联赛的设置，推动着中国高校高水平运动队的发展。与此同时，中国高校高水平运动队的发展更是促进了校园体育的广泛开展。

在小众项目上，体教融合政策效果更加明显。近年来，上海和广东等地的高校通过派出优秀的教练员和运动员，为其他高校做培训，不断扩大学习水球项目的人群。此次大运会中国水球女队的钟淇云告诉记者：“现在在上海的大学中开始体验水球的同学越来越多，推广和普及范围不断扩大。”

来自同济大学土木工程学院的学生杜美余与队友合力拿下了成都大运会射箭男子复合弓团体赛金牌。杜美余介绍，射箭虽然算是一个冷门运动，但十分适合在高校开展。中国大学生射箭队复合弓组教练、山西大学体育教师王霆也表示，对于想参加体育运动，但又不想选择对抗特别激烈运动的学生，射箭就是非常理想的运动选项。

据统计，目前国内已有近200所高校开展了射箭运动，而将其纳入课程的高校有100多所。

南京理工大学动商研究院院长王宗平表示：“这次大运会的最大作用将会是激发全国近3亿青少年走出宿舍、走向操场，更加积极地参与运动。”

（记者 王 东）

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