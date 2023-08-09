原标题：聚焦国家战略 服务乡村振兴

【学思想 强党性 重实践 建新功】

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，中国政法大学认真贯彻落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来、一体推进，努力在深化、内化、转化上下功夫。学校党委书记胡明表示：“要坚持问题导向、目标导向和效果导向相统一，以实际行动回答好‘强国建设、教育何为’‘法治中国，法大何为’，在主题教育中交出一份法大的合格答卷。”

精心组织谋划 找准服务发力点

学校围绕习近平总书记关于教育工作的一系列重要论述，围绕“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”等主题，通过党委常委会、理论学习中心组、“三会一课”等形式及时跟进学习，深入思考如何发挥学校优势服务国家战略。

作为一所以法学学科为特色和优势的高校，学校党委以承担教育部直属高校定点帮扶工作为契机，结合定点帮扶地——内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗实际，落实主题教育要求，学习浙江“千万工程”经验，聚焦乡村法治建设和乡村教育建设,找准服务乡村振兴的发力点。

学校党委把对口帮扶工作列为党政工作要点，专门制定实施方案、重点任务落实方案以及创新试验工作方案，建立了主要负责同志亲自部署、亲自督战、亲自参战，分管校领导细化任务、注重时效、狠抓落实的政治责任体系，形成了党建帮扶、法治帮扶、教育帮扶的三大帮扶特色，切实做好乡村振兴工作。今年5月，校领导率主题教育调研组再次深入科左中旗，围绕科左中旗乡村组织领导、治理体系和法治文化示范村建设的主要情况及重点问题，开展定点帮扶调研工作，进一步把帮扶工作做实做细。

突出党建引领 铸强基层战斗堡垒

中国政法大学与科左中旗签订基层党组织结对共建协议书，与科左中旗乡村振兴局共同组建架玛吐镇苏林毛都嘎查乡村振兴驻村工作队。

学校组织专家学者为党员干部解读党的二十大精神，并就铸牢中华民族共同体意识、推进乡村振兴和农村法治建设工作进行研讨。同时，组织专家学者入村调研，开展科左中旗嘎查村（社区）党组织负责人轮训等活动，以实现“党建引领、资源共享、优势互补、共驻共建”为目标，加强村级党支部标准化、规范化建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

今年5月，学校国内合作处党支部与科左中旗乡村振兴局党支部、苏林毛都嘎查党支部开展共建联学、主题教育调研等活动，针对定点帮扶工作中的突出问题和存在困难进行分析研判，进一步梳理和总结基层党组织结对共建的经验与做法，为进一步加强改进帮扶工作打下坚实基础。

强化法治助力 推进法治乡村建设

科左中旗村民的口袋鼓了起来，法治意识也要同步提高。中国政法大学将科左中旗架玛吐镇苏林毛都嘎查作为法治文化示范点，挂牌“中国政法大学法治文化示范村”，通过共建基层党支部、打造法治文化基地、建设村级智慧法治平台等方式，帮助其建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，助力治理能力现代化。

学校在嘎查村建成法治文化广场、法治图书室、“一站式”矛盾纠纷排查化解中心，增设法治宣传栏、村务公开栏等设施，带来的变化看得见、摸得着。学校法律硕士学院党委党务秘书王帅，正在嘎查担任驻村第一书记。他说：“法治文化广场和农村法治教育基地，嘎查村民们都很喜欢，已成为他们日常的活动场地。法治文化的宣传普及，对提高村民的法治意识和法治素养很有帮助。”

助推教育赋能 着力振兴乡村教育

仲夏时节，科左中旗师生再次通过直播设备见到了熟悉的“法大拓荒牛”。数月来，中国政法大学的志愿者们自发组织，通过书信、远程连线、录制视频等方式，为科左中旗多所中小学带来了丰富的文化活动。

4月19日，中国政法大学与科左中旗共同召开定点帮扶工作推进会暨“千人百班十校”教育帮扶计划启动仪式，充分发挥学院党委和学生党支部作用，针对科左中旗基础教育领域，发动1000人帮助1000人、100个班帮助100个班、10个学院帮助10所学校。启动至今，双方已成功结对272人，相关活动覆盖首批试点学校1500多名学生。“千人百班十校”教育帮扶计划团队也成功入选“2023年首都高校师生服务乡村振兴行动计划”团队。

在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，中国政法大学将始终牢记“国之大者”，将主题教育与学校工作紧密结合起来，围绕“党之所引”“国之所需”“民之所盼”，充分发挥学校的专业优势、人才优势，主动服务和融入国家战略，为推进中国式现代化贡献法大力量。

（记者 杨 飒 通讯员 刘 瑾 张倩倩）

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