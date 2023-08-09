原标题：紧扣根本任务 助力教育强国

【学思想 强党性 重实践 建新功】

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，北京师范大学紧扣立德树人根本任务，着眼解决中央关心、社会关注、师生关切的热点难点问题，深入一线开展调研，切实把调查研究成果转化为学校事业改革发展再出发的实际成效，转化为加快推进教育强国的强大动力。

凝聚破难题促发展合力

北京师范大学出台主题教育领导班子调研专项方案，围绕推进中国式教育现代化，立足学校办学定位，聚焦制约学校长远事业发展的难点堵点，拟定10个校级重点选题，涉及人才培养、队伍建设、学科规划、科研管理、学校治理、条件保障等方面。二级单位共确定427个调研选题，重点选题133个。校领导班子成员带头领题，二级单位和校领导同题共答，调研不受分管领域局限，鼓励打破业务分工和部门壁垒，一体推进。

选题坚持大小结合、长短结合，调研要求真抓实干、解决问题。在校领导班子调研主题下细分“短平快”和“硬骨头”方向，主题教育期间集中精力、聚焦重点，明确主题教育期间具体调研任务51项。同时深化年度长调研机制，常态化、钉钉子式攻关大选题，凝聚破难题促“长发展”合力。如聚焦构建“高质量”教育体系这一主题，组织北师大在教育领域的知名专家学者，从教育全谱系出发，为“推动高质量教育体系建设”提出全套改进方案，形成政策建议。建立数据共享、信息联通、定期交流、成果运用转化等“四机制”，确保调研有科学性、交互性。对调研过程进行过程督查，以“四不两直”方式，重点检查中央部署和学校党委工作要求的落实情况；将调研发现问题、解决问题情况纳入学校督办体系，强化跟踪问效。

探索“强教先强师”发展路径

为全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述特别是关于北师大的重要批示指示精神，北师大党委把围绕“推动教师教育高质量发展，落实‘强师工程’，作师范教育标杆”这一主题定为学校调查研究的重点。调研由学校党委书记牵头，学校全体领导班子成员参与。

学校领导班子带队走访贵州、云南、广西、四川、新疆、甘肃6个中西部欠发达省（自治区）20个市州23个县域，深入41所县域及以下中小学和1所乡镇幼儿园开展调研，实现对52个最后脱贫摘帽县的调研全覆盖，对相关保障政策落地、中西部欠发达地区县域基础教育教师队伍存在问题及相关省市县需求进行深入了解和把脉问诊，还努力推动地方落实定向就业师范生政策保障，追踪了“启航计划”校友从教发展情况，收集了社会各界对学校“优师计划”师范生人才培养的需求建议，对“强师工程”保障体系进行进一步优化。

在四川凉山彝族自治州，调研组以该州木里藏族自治县和普格县为重点调研对象，赴当地县域教育主管部门、中小学开展实地调研，并召开座谈会，深入了解当地教育现状，梳理阻碍教育发展的普遍性与特殊性问题。在调研组仔细分析2024年北师大定向师范生的就业情况后，凉山州委教育工委专职副书记马泽郎兴奋起来：“明年将会有17名北师大师范毕业生到我州中小学校任教，这是好消息，我们的孩子也能拥有和大城市孩子同样的教师资源了。”

学校对校内各相关单位开展调研，寻找制约“优师计划”“强师工程”协同联动的体制机制问题。结合调研实际，目前已对推进“优师计划”招生宣传工作、加强“优师计划”师范生教育教学能力培养、构建发挥强师办统筹协调作用的工作体系和机制等7条问题进行挂账督办。

动真碰硬解决急难愁盼

“真去找问题、去找真问题、真解决问题”“怎么干、措施是什么、要达到什么效果”，这些话频繁出现在北师大各类调研、座谈会现场。

校领导班子聚焦学校发展的十项主题调研成果将逐步落地。在学校日前召开的第十四次党代会上，明确未来五年发展的重点任务：培养“四有”标识鲜明的一流学生，打造一流人才队伍和管理服务队伍，建强“高原支撑、高峰引领”学科体系，构建高水平科研创新体系，深化“一体两翼”办学格局，突破高质量发展的瓶颈，推进管理体制改革，完善资源配置机制，打造一流大学文化，持续增进师生福祉，提升现代化治理能力，营造高质量发展的生态。这些经调研而产生的思考、经调研而要推进的工作，将与北师大接下来五年的工作生活发生“化学反应”。

主题教育开展以来，北师大校领导通过现场走访、座谈会、结构化访谈、书面征求意见、问卷调查、文献研究、档案梳理等多种方式，共开展调研200余次，校内各二级单位开展调研1300余次。结合调研情况，目前学校党委班子层面的整改举措中，已推进信息化基础设施建设、优化人事管理工作流程等办实事解难题近10项。学校还努力推动各二级单位建立本单位民生项目清单，近期已推动解决190个问题，开展志愿服务活动217项，师生工作、学习、生活中遇到的急难愁盼问题得到有效缓解。

北师大党委书记程建平说：“下一步，北师大仍要深化主题教育调查研究，建立定期统筹、定向委托、成果运用、奖励表彰、闭环管理等机制，夯实各级党组织调研工作的主体责任，让调查研究这个传家宝真正成为推动学校事业发展的强大动力。”

（记者 靳晓燕 通讯员 胡小溪 谢 羚）

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