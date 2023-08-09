原标题：24支高校队伍角逐水下机器人大赛

8月初，由中国海洋发展基金会、中国海洋发展研究会等主办，鲁东大学、中国海洋发展研究会北海分会承办的2023中国国际海洋水下机器人大赛暨高端论坛在山东烟台举办。来自全国24支高校参赛队“同水竞技”、逐梦海洋。

记者了解到，此次大赛分为AUV赛道、ROV赛道、创意概念赛道、水产捕捞机器人赛道等4个赛道，来自北京大学、浙江大学、上海交通大学等13所高校的24支参赛队的水下机器人，在海洋水底目标撞击、目标抓取与放置、海洋水下结构物检修、海洋落物采集、海洋精准作业等数个项目进行了“同水竞技”。

经过激烈的角逐，中国海洋大学与光同航队获得AUV赛道特等奖；鲁东大学蔚蓝水下机器人队等获得ROV赛道特等奖；聊城大学水域之眼队获AUV赛道一等奖；海军工程大学深海潜蛟队、山东理工大学大海无量一队获得ROV赛道一等奖。

“当代海洋水下机器人是集新型材料、数字技术、智能技术等于一体的能在深海与海底从事极限作业的高科技装备，对于探索深海世界，研究深海科学，开发深海资源，开展深海实验，构建人类深海基地等具有十分重要的意义。”中国海底科学的奠基人之一、中国工程院院士金翔龙说。

鲁东大学党委书记王庆表示，搭建海洋水下机器人大赛这个竞技交流与展示平台，就是为高校培养高素质水下机器人专业创新人才，推动海洋水下机器人领域科技进步，推动海洋装备智能化创新发展。

“这次海洋水下机器人大赛既展现了逼真的抓取和捕捞场景以及高端的智能系统等，同时通过大赛的实践应用，也让我们感受到我国海洋水下机器人科学技术转化和创新应用的重要性和必要性。只有创新研发尖端领先的水下机器人，才能更好地为海洋勘探、水文参数监测与测量、打捞救援和海洋牧场建设提供高质量的服务。”中国海洋大学大学生参赛队队长任军说。

（记者王健高 宋迎迎 通讯员丛涛 苏琦 季文豪）

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