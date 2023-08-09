杨宇航

原标题：河海大学调研实践团在雪线之上开展暑期科考

“青藏高原的冰川是重要的淡水资源，但全球气候变暖导致冰川消融加剧，对下游水源流量造成了一定影响。以雅鲁藏布江为例，它是青藏高原最长的河流之一，正面临着水流减少的问题。由于冰川融化速度加快，青藏高原下游地区的供水和灌溉系统受到威胁，给当地居民的正常生活带来了困扰。”翻开河海大学水文水资源学院青年教师许文傧的日记本，里边详细记录着多达100余条调研信息。

近日，河海大学水文水资源学院雅鲁藏布江流域生态水文大学生调研实践团赴西藏山南、拉萨等地，以暑期社会实践活动的形式，深入走访调研了雅鲁藏布江流域多圈层水文监测网络建设，探究全球变暖大背景下冰川消融对雅江水文及当地居民的影响。

“冰川和雪山是全球的重要水源，它们的融化和消失将对人类和生态系统造成深远的影响。西藏被称为‘地球第三极’‘中华水塔’，孕育了数以千计的珍贵野生动植物和辉煌灿烂的藏族文化，探究西藏地区冰川消融的成因及其带来的影响至关重要。”冰川脚下，长期在西藏从事水利科研工作的河海大学水文院副教授周伟为调研实践团的同学们授课。

调研实践团队员们围绕雅砻河谷区域水文、地貌、生态和环境演变进行科考探索，对雅砻河缝合带沉积环境分析、河流泥沙搬运过程展开调查。

调研实践团负责人、河海大学2021级本科生史凤羽告诉记者：“为期十天的科考体验让实践团切实感受到了科研工作者的艰辛和实验样品的来之不易，对雪域高原上的水文建设有了更加深刻的认识，更加坚定投身青藏高原科考决心。”

通过为期10天的实践调研，调研实践团全体队员将专业知识与暑期社会实践紧密结合，取得了丰硕的科研成果。队员们深切地体会到振兴雪域高原水利事业需要年轻一代的力量。许文傧表示，他们将带领学生在新时代“大哉河海奔前程”中打头阵、当先锋、挑大梁，积极投身于祖国最需要的地方，秉承河海特质，行健不息，争做起而行之的行动者，谱写青春乐章。

（记者 杨宇航）

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