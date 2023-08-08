原标题：深圳大学获批领取嫦娥五号月壤样品

中国工程院院士、深圳大学深地科学与绿色能源研究院谢和平，7日前往国家天文台领取了100mg嫦娥五号月球样品，这也是深圳市高等院校、科研院所首次获批真实的月球样品。

6月27日，国家航天局探月与航天工程中心公布了第六批月球样品发放公告，谢和平院士获批100mg嫦娥五号月球样品。

月球样品。深圳大学供图

2018年，谢和平院士团队在国际上首次提出“保压、保温、保质、保湿、保光”取芯获取地球深部真实物性参数的构想，自主研制了深部岩石原位保真取芯探矿与保真测试分析系统，获得国家自然科学基金委重大科研仪器项目资助。在重大科研仪器研制的基础上，针对当前国际上存在月球取芯“钻不深、取不真”的现状，将研究成果拓展到月球取芯探矿，提出了月球大深度保真取芯探矿构想，获取月球大深度及原“质”原“位”保真样品，实现更加准确的评估月球资源禀赋。

2023年4月25日，国家航天局深空探测(天都)实验室与谢和平院士联合正式成立科学家工作室，就深空物质资源开发中的基础科学问题进行深入合作研究。

深地“五保”(保压、保温、保质、保光、保温)取芯探矿大科学仪器。深圳大学供图

据团队介绍，本次月壤申请主要开展考虑宇宙深空中真空电磁涨落环境下的月壤颗粒间传力传热机理研究。从探月工程角度，该研究有望建立颗粒相互作用理论预测模型，为月壤相关工程的设计提供理论基础；从行星科学角度，该研究可推广到真空中任意物质颗粒体系，为原行星盘生长等现象提供精确预测分析；从量子物理角度，该研究可为真空电磁涨落效应提供验证和预测分析，为物理力学发展提供新方向。

月球大深度保真取芯探矿模拟装置。深圳大学供图

本次申请真实月壤样本的测试可为团队考虑真空涨落建立的月壤传力传热全新分析计算模型提供基础参数输入和验证，有望解释原行星盘生长、碎石堆小行星稳定性、阿波罗热流计异常等行星科学现象，也可以指导月球着陆取芯探矿、小行星轨道控制等深空工程设计及预测分析。

深空物质颗粒相互作用传力传热测试系统。深圳大学供图

据悉，国家航天局针对本次嫦娥五号月球样品申请，经行业专家通讯评审、月球样品专家委员会评、探月与航天工程中心审核，来自16所科研机构与高校的60份申请获批。

月球样品证书。深圳大学供图

我国月球样品于2020年12月17日由嫦娥五号采集获得返回，共计1731g。 (郑小红 王舒蕾 李存宝)

(责编：郝孟佳、李依环)