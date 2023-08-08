杨庆山

原标题：锤炼党性，打牢办学治校创一流基本功

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

习近平总书记指出：“强党性，就是要自觉用新时代中国特色社会主义思想改造主观世界，深刻领会这一思想关于坚定理想信念、提升思想境界、加强党性锻炼等一系列要求，始终保持共产党人的政治本色。”新时代新征程，高校党组织必须把锤炼党性作为党的建设、党员教育的必修课和管党治党、办学治校的基本功，在主题教育中持续改造主观世界、提高思想境界，不断自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，把学习成效转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，在强国建设、民族复兴的新征程上实现党性修养和思想境界的大洗礼、大磨砺、大提升，充分彰显新时代高校党组织和党员干部的党性之强、奋进之为。

把旗帜鲜明讲政治作为党性锤炼的首要，坚持为党育人、为国育才

旗帜鲜明讲政治，是加强党性锤炼的首要之义，就是要坚决把牢政治方向，时刻站稳政治立场，做到对党绝对忠诚，任何时候都与党同心同德。高校党组织要以旗帜鲜明、对党忠诚的政治自觉，深刻把握党和国家对高等教育的新要求，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持扎根中国大地办大学，把培养优秀人才与强化爱国报国相结合，把探索科学前沿与担当复兴重任相结合，全面提高人才自主培养质量，着力造就中国式现代化急需的拔尖创新人才，更加积极主动为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，扎实贯彻好习近平总书记对新时代高校改革发展的殷切嘱托和党中央的各项决策部署。

把凝心铸魂固根本作为党性锤炼的基石，坚持思想引领、深化“三进”

凝心铸魂固根本，就是要持续强化党的创新理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝铸党的魂脉和根脉，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。高校党组织和党员干部要不断增强对党的科学理论、价值追求和前进方向的高度政治认同，不断强化入脑入心入魂，确保高校始终成为坚持党的全面领导的坚强阵地和培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人的坚强阵地。要发挥高校坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、立德树人的独特优势和丰厚资源，创新提升“大思政课”综合改革质效，聚焦深化党的创新理论“三进”，打造推出一批思政“大先生”、大课堂、大阵地，讲深、讲透、讲活党的创新理论最新成果，持续推进理论的体系化、学理化，让思想理论“主旋律”更加响亮，让教育教学“主渠道”发挥更大作用。

把知行合一显担当作为党性锤炼的真谛，坚持干事创业、攻坚克难

知行合一显担当，就是要以重实践、重担当的实际行动加快建设中国特色世界一流大学，努力做到既为高校改革发展这“一域”增光，又为强国建设、民族复兴的全局添彩。面对新时代新征程教育强国建设的战略任务和高校改革发展的难点、痛点、堵点、关键点，高校党组织和党员干部必须不断强化知行合一、实干担当的导向，不畏难、不退缩，不敷衍、不懈怠，聚焦中国特色世界一流大学的内涵式高质量发展，聚焦教学科研、管理服务的关键环节，推动思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实，以担当作为淬炼党性、诠释党性。要切实提高推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，做到善于把握发展规律、把握工作关键、把握政策尺度。要破解发展难题，通过实事求是调查研究，找准具体工作切入点和发力点，知难而进，求真务实，着力破解制约高校发展的深层瓶颈，持续激发办学治校的活力和动力，推动人才培养、队伍建设、学科建设、科研创新、服务社会、党建思政等各方面工作形成共促高质量发展的强大合力，不断见成效、建新功。

把勇攀高峰求卓越作为党性锤炼的标尺，坚持胸怀天下、锚定一流

勇攀高峰求卓越，就是高校党组织和党员干部要始终坚持思想境界的高标准、工作站位的高标准、目标任务的高标准、推动落实的高标准，以追求卓越、矢志一流的意识和态度，以汇聚优质资源、产出一流成果的信心和决心，奋勇当先、比学赶超，创造性提升中国特色、世界一流大学的建设质效。要突出国家战略需求和世界科技前沿的导向，提升原始创新和自主创新能力，发展前瞻基础性研究，加强对关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的攻关创新，产出更多“从0到1”的成果，攻克更多“卡脖子”难题。要把握建设教育强国的战略安排、战略布局、战略要求，锚定中国教育现代化2035，在发展科技第一生产力、厚植人才第一资源、增强创新第一动力的进程中做标杆、当示范，从推进学科布局优化调整、引育建设高层次人才队伍、完善拔尖创新人才培养体系、强化有组织科研、服务高水平科技自立自强和中国自主知识体系建构等方面，有效集聚利用世界一流教育资源和创新要素，加快建设世界重要人才中心和创新高地，深化探索中国特色、世界一流大学建设的新路，最大程度激发内在潜能，最优水准展现高校作为。

把为民造福践宗旨作为党性锤炼的关键，坚持依靠群众、服务师生

为民造福践宗旨，就是要坚持以人民为中心的发展思想，践行我们党全心全意为人民服务的根本宗旨，以正确的政绩观彰显党性修为。高校党组织和党员干部要立足于办好人民满意的高等教育，更加自觉把改进作风、优化服务、提升效能摆在重要位置，塑造正确的政绩观、发展观、现代化观，通过强基固本、凝心聚力、集思广益、发扬民主，切实有效组织和凝聚师生群众。要积极主动深入基层、深入一线、深入群众，广泛听取各方面的意见建议，耐心细致回应广大师生的具体关切和诉求，用心用情用力为师生办实事、解难题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到师生心坎上，不断增强师生群众方方面面的获得感，让师生群众充分感受到在校园学习、工作和生活是幸福的事，从而持续构建完善大学精神文化的价值认同内核和内部治理生态。

把清廉俭朴树新风作为党性锤炼的支撑，坚持勤廉治校、俭朴办学

清廉俭朴树新风，就是既要对标楷模榜样，又要镜鉴反面典型，不断增强纪律意识、规矩意识，持续纠治“四风”，严于律己，严于修身，廉洁奉公，树立新风。高校党组织在主题教育中要教育引导广大党员干部坚持以党性立身做事，传承红色基因，赓续红色血脉，学习弘扬老一辈革命家的崇高风范，学习新时代道德模范和身边榜样的先进事迹，研讨增强理论素养、政治素养、道德素养、作风素养的路径方法，自觉对标杰出楷模，锤炼作风操守、提升党性修为。要绷紧从严从紧这根弦，以反面典型案例为警示和镜鉴，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，一刻不停推进全面从严治党，全面查找廉洁风险点和内控机制漏洞，通过检视整改和建章立制筑牢廉政堤坝。要引导督促广大党员干部师生保持清醒头脑，从一点一滴做起，涵养道德操守，培养健康情趣，崇尚俭朴生活，大兴务实苦干、尚俭戒奢之风，持续建好“护栏”，加强师德师风建设和优良校风教风学风建设，让清廉俭朴、新风正气在高校蔚然成风。

（作者：杨庆山，系南开大学党委书记）

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