蒋昌俊

原标题：【院士谈科技自立自强】中国式创新需要坚持系统论观念

【院士谈科技自立自强】

加快战略性、前瞻性、颠覆性、基础性技术创新，在量子信息、太赫兹等世界前沿领域取得一批原创性、颠覆性成果，全面提升自主创新和自主可控水平，在科技自立自强中展现新作为，这是中国航天面向世界科技前沿和重大战略需求的题中应有之义。

中国式创新，需要科学的理论方法来支撑，需要坚持系统论观念。以钱学森同志为代表的几代航天人，在为国家创新研制生产导弹武器、火箭与卫星等国之重器的同时，坚持和运用辩证唯物主义，创造了航天系统工程思想理论方法，这是航天人时刻运用和实践的工作方法与工具。

系统论观念的精髓是“整体大于部分之和，追求系统性增益”。中国航天事业在国力一穷二白、工业基础孱弱、“没有第二个人见过导弹”的情况下艰难起步。正是在系统论观念的指导下，中国航天“用功能和性能指标不那么先进的元器件设计制造出了世界一流水平的系统装备”，在最短时间内，用最小投入，实现了复杂工程的规模化协同作战，取得了令世界瞩目的巨大成就。

实践表明，航天系统工程是坚持系统观念的成功实践，坚持系统观念是我国航天事业成功发展的重要法宝。而系统论的要义是精准把握“矛盾的对立统一”关系。从哲学上讲，矛盾不可能消除，只能转化或和解。坚持系统工程论，必须用矛盾剖析方法来解构问题场景中的复杂交织关系，通过增维或降维问题的边界条件，在新的解题维度上达成矛盾的统一性。比如，我们在研究“网络安全问题”时发现，网络空间广泛存在内源性安全矛盾，其内生特征决定了矛盾问题不可能“彻底消除”，只能通过问题场景维度变换实现“条件规避或危害阻断”。

换言之，传统的“亡羊补牢”“尽力而为”的“保镖式”附加防御范式，不可能解决“未知的未知”网络威胁或破坏问题。必须转换思维视角、方法论和实践规范，以“结构决定安全”的系统工程论为指导，敢于进行网络安全范式创新乃至数字产业生态转型，才可能在“有毒带菌”的网络空间内实现“有质量保证”的安全目标。

任何一种理论的产生，任何一种技术的突破，都是从实践中萌发，并着眼于解决实际问题。2017年，我国科学家为解决数字经济转型中的基础性问题，提出了在上海建设“大数据试验场”的构想，一方面试图解决大数据领域科学计算问题以及数据智能涌现的工程技术问题；另一方面着力解决数据要素流通、数据价值激活等产业发展中的堵点、痛点。大数据时代，数据是基础性战略资源，定性与定量相结合的大数据试验场的运用，为解决跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨行业数据综合利用问题提供了基础实验环境，有助于加快实现“数据到决策、数据到研发、数据到生产、数据到智能”的创新。

今天，我们在面临“卡脖子”困境时，也可以借助系统工程思维来解决问题。比如，在突破芯片困境时，完全可以开辟一条功能等效、换道超车的新路径，通过构建“晶圆级架构”，用软件定义晶上系统的软硬件协同处理方法，弥补我国在工艺技术层面的短板。

（作者：蒋昌俊，为中国工程院院士、同济大学教授）

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