人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

云南农业大学发布茶叶多组学综合数据库

2023年08月08日08:35 | 来源：科技日报
小字号

原标题：茶叶多组学综合数据库发布

　　记者7日从云南农业大学获悉，该校盛军教授团队近期成功发布茶叶多组学综合数据库，为山茶属遗传育种提供了重要的数据支撑和检索分析平台。植物科学领域期刊《植物通讯》发表了相关研究成果。

　　茶被世界卫生组织推荐为六大健康饮料之首，全世界有超过20亿人饮茶。近年来，随着基因组学技术广泛应用，山茶属多组学数据迅猛增长，为茶叶生物学研究带来新机遇和多组学数据整合和利用的新挑战，建立一个综合性数据库支持茶叶基因研究势在必行。盛军团队长期致力于茶叶基因组、功效成分及功能机理研究，搜集并整合了山茶属多个参考基因组、重测序、转录组等组学数据，并将这些数据整合为8个基础模块，共收集265个种以及714个品种的分类信息，可满足人们对山茶属生物资源信息的了解。

　　团队中的云南农业大学教授董扬、博士研究生李旭真还提供了包括泛基因组、临沧茶树重测序与土壤宏基因组测序数据三项独立研究，构建并发布了山茶属多组学数据库——Teabase。此外，盛军团队还开发了引物设计、基因组浏览器、基因表达查看等一系列实用分析工具，满足研究学者对基因、变异位点、基因表达等信息的检索、分析、整合以及下载等需求。

　　据悉，这是世界上首个综合茶叶多组学数据库，收录了大量茶叶相关的多组学数据，一半以上数据为首次发表，包括12个参考基因组和一份泛基因组组装、100份转录组，705份全球茶叶种质资源的遗传信息、1350份云南临沧产区古树茶重测序及对应的448份宏基因组测序数据，上亿条变异数据，为茶叶基础研究和遗传育种提供了重要的数据和平台支持，标志着我国茶叶基因组研究迈向新阶段。 （记者赵汉斌）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部