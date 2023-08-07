人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

调查研究助力青年人更好成长（青春之声）

向子丰
2023年08月07日08:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

调查研究是我们党的传家宝，是做好各项工作的基本功。青年人要重视调查研究，在学好书本知识、掌握专业技能的同时，还要掌握调查研究的本领，及时填知识空白、补素质短板、强能力弱项。

如何做好调查研究？习近平总书记强调，“改进调研方式，力戒形式主义、官僚主义”“提高调研成果质量，切实把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措”。青年人做调查研究既符合普遍性的规律，也有自己的特点；既有容易忽略的短板，也有自己的强项。应当进一步补弱项、缩差距、提质量，不断提高专业化水平，将调查研究落到实处。

做好调查研究，要坚持问题导向，增强问题意识，善于发现问题，勇于解决问题。由于经验不足，青年人在学习成长的过程中会遇到许多困惑。除了向书本寻求知识、向前辈寻求答案，还可以自己动手，开展有针对性的调查研究。近期，人民日报社40名青年采编人员赴河北省滦平县、河南省虞城县驻村蹲点调研半月。怎样全面推进“五个振兴”？产业振兴这个“重中之重”如何突破？巩固拓展脱贫攻坚成果的“底线任务”咋兜牢？带着这些问题，青年采编人员对乡村振兴有了更深入的理解，调研归来都纷纷表示收获良多。面对问题迎难而上，根据实际情况展开调查研究，往往会有意想不到的收获。

做好调查研究，要实地调查、深入研究，有机会就要多走出图书室、教研室、办公室，走向田间地头、企业车间、城市社区，倾听人民群众的声音。黄文秀担任广西壮族自治区乐业县百坭村驻村第一书记之初，走访当时的全村195户贫困户，绘制“民情地图”；甘肃省华池县原挂职副县长邱军，在初到华池的一个多月走遍了全县15个乡镇、75个行政村，不仅理清了思路，还学会了当地方言；航天团队中的年轻人为了实现每一次飞行器试验的成功，即使试验结果只存在1毫秒的偏差，也要从根源上解决问题……调查研究要严谨，要科学，更要实干。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”多多借助基层的力量，可以更好地学习和理解书本上的知识，形成行之有效的好做法、好经验。

做好调查研究，要掌握好方法，制定切实的调查方案，让调研取得扎实的成效。当下的年轻人，尤其是互联网时代的青年，是伴随着网络发展成长起来的一代人。因此，除了掌握传统的调查研究方法外，还应利用好网络渠道，做好新条件新形势下的网络交流互动，利用网上问卷、视频连线、大数据分析等新方法进行沟通传播和分析总结，把线上和线下调研有机结合起来，提高调研效率，更深刻、充分、有效地反映问题和群众意愿。

习近平总书记日前在内蒙古考察时强调要“大兴务实之风”。青年人更要俯下身子、扎根一线，扎扎实实地做调查，勤勤恳恳地搞研究，多到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方和单位调研，真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实，在调查研究中不断提高工作本领。

《 人民日报 》（ 2023年08月06日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部