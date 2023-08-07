向子丰

调查研究是我们党的传家宝，是做好各项工作的基本功。青年人要重视调查研究，在学好书本知识、掌握专业技能的同时，还要掌握调查研究的本领，及时填知识空白、补素质短板、强能力弱项。

如何做好调查研究？习近平总书记强调，“改进调研方式，力戒形式主义、官僚主义”“提高调研成果质量，切实把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措”。青年人做调查研究既符合普遍性的规律，也有自己的特点；既有容易忽略的短板，也有自己的强项。应当进一步补弱项、缩差距、提质量，不断提高专业化水平，将调查研究落到实处。

做好调查研究，要坚持问题导向，增强问题意识，善于发现问题，勇于解决问题。由于经验不足，青年人在学习成长的过程中会遇到许多困惑。除了向书本寻求知识、向前辈寻求答案，还可以自己动手，开展有针对性的调查研究。近期，人民日报社40名青年采编人员赴河北省滦平县、河南省虞城县驻村蹲点调研半月。怎样全面推进“五个振兴”？产业振兴这个“重中之重”如何突破？巩固拓展脱贫攻坚成果的“底线任务”咋兜牢？带着这些问题，青年采编人员对乡村振兴有了更深入的理解，调研归来都纷纷表示收获良多。面对问题迎难而上，根据实际情况展开调查研究，往往会有意想不到的收获。

做好调查研究，要实地调查、深入研究，有机会就要多走出图书室、教研室、办公室，走向田间地头、企业车间、城市社区，倾听人民群众的声音。黄文秀担任广西壮族自治区乐业县百坭村驻村第一书记之初，走访当时的全村195户贫困户，绘制“民情地图”；甘肃省华池县原挂职副县长邱军，在初到华池的一个多月走遍了全县15个乡镇、75个行政村，不仅理清了思路，还学会了当地方言；航天团队中的年轻人为了实现每一次飞行器试验的成功，即使试验结果只存在1毫秒的偏差，也要从根源上解决问题……调查研究要严谨，要科学，更要实干。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”多多借助基层的力量，可以更好地学习和理解书本上的知识，形成行之有效的好做法、好经验。

做好调查研究，要掌握好方法，制定切实的调查方案，让调研取得扎实的成效。当下的年轻人，尤其是互联网时代的青年，是伴随着网络发展成长起来的一代人。因此，除了掌握传统的调查研究方法外，还应利用好网络渠道，做好新条件新形势下的网络交流互动，利用网上问卷、视频连线、大数据分析等新方法进行沟通传播和分析总结，把线上和线下调研有机结合起来，提高调研效率，更深刻、充分、有效地反映问题和群众意愿。

习近平总书记日前在内蒙古考察时强调要“大兴务实之风”。青年人更要俯下身子、扎根一线，扎扎实实地做调查，勤勤恳恳地搞研究，多到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方和单位调研，真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实，在调查研究中不断提高工作本领。

《 人民日报 》（ 2023年08月06日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)