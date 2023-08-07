图①：泉州市惠安县田野景色。

王 胜摄（影像中国）

图②：刘梦莹在南平市建阳区回龙乡回龙村茶山上查看茶叶长势。

本报记者 付 文摄

裴锦泽在闽清县樟洋村调研。

受访者供图

王剑磊在服务对象企业车间测量建筑预制件。

本报记者 付 文摄

习近平总书记强调：“要深入推进科技特派员制度，让广大科技特派员把论文写在田野大地上。”科技特派员制度实施20多年来，福建省累计选派省、市、县三级科技特派员76995人（次），全年在基层一线开展服务的三级科技特派员超过1万名，实现了科技特派员创业和技术服务乡镇全覆盖、产业全覆盖。

近日，记者走近3名青年科技特派员，了解他们在一线为产业升级、乡村振兴拼搏奉献的动人故事。

刘梦莹：让古茶园焕发新生机

7月25日11时许，南平市建阳区漳墩镇杭下村小白茶母树基地骄阳似火。顶着烈日走进茶园，南平市农业农村局乡村振兴服务中心农艺师刘梦莹躬下身子，仔细查看茶叶长势，认真记录叶色、叶长、叶面质地等茶叶农艺性状指标，不一会儿就忙得满头大汗。

像这样的下乡调研，对刘梦莹来说已是家常便饭。这片10亩地的茶园，已有200多年历史，以前管理粗放。2017年，31岁的刘梦莹从南平市农业农村局来到漳墩镇担任科技特派员。刚到村里，刘梦莹就围绕古茶园做文章：拓宽道路、修建围栏，建立起漳墩小白茶母树基地和种质资源圃，收集保护了近千份优质野生茶种质资源，并开发出“紫芽”这一特色优质小白茶新产品。直到现在，她每个月都要来一趟基地进行观测和记录。

烧完“第一把火”，刘梦莹又劝说茶农改进茶园管理、茶叶种植方式。漳墩镇有上千年的种茶制茶历史。但在当时，受制于种植技术水平低、市场行情差等因素，许多茶农放弃采收茶叶。刘梦莹的服务对象—南平市建阳区漳墩老区畲乡生态农业专业合作社，拥有2000亩茶园，茶叶年产量却只有1000斤左右。眼瞅着“小白茶不如小白菜”，合作社理事长李泉弟带头采纳刘梦莹的建议—改打生物农药、施用有机肥。

手把手地指导、面对面地讲解，刘梦莹带领合作社茶农，对照绿色食品茶叶生产技术规程逐项落实绿色生产措施。生物农药见效慢、施用有机肥要多花五六倍人工，有的茶农沉不住气质疑，但刘梦莹耐心劝说茶农按技术规程种植，在选育茶品种、提升茶品质、打造茶品牌方面持续发力。

功夫不负有心人。2018年，刘梦莹帮助合作社生产的“南坑小白茶”产品顺利获得绿色食品认证，成为南平市第一个通过认证的小白茶产品，并连续两年代表福建省在绿博会进行展出，还荣获第二十届全国绿博会金奖产品。

知名度提升之后，合作社茶叶迅速打开市场。去年，合作社茶叶产量达5万斤、产值1000多万元。看见合作社茶叶生意越来越红火，周边茶农茶企也纷纷前来请教。刘梦莹通过组织培训、现场教学等形式，无私传授茶叶种植技巧和知识。

以前，茶农担心与茶树争抢水分、肥料，一见草就锄掉。刘梦莹却有不同看法：一些匍匐性的草，不影响茶叶生长，既能锁住水分进而保墒，还能减轻雨水冲刷力度、保持水土。她请来省市水保专家现场踏勘，提供技术指导，并在合作社后门山等3块区域进行水土保持试验，挑选适合当地自然条件的优良草种。

简单吃过午饭，刘梦莹又马不停蹄来到回龙乡回龙村，南平市建阳区天云茶业有限公司总经理张瑞旺早已在此等候。戴上草帽，刘梦莹又爬上了茶山。拨开草丛，刘梦莹直接抓起一把土查看墒情：“过路黄、积雪草都长得不错，土壤也比较湿润，说明我们试验思路是对的。”

“前两年大旱，别人家茶园土壤龟裂、茶树减产，我这里没受影响。”张瑞旺说，灭掉害草、留下益草，茶园里树蛙、蚯蚓、蜻蜓越来越多，病虫害显著减少，茶叶品质和产量也明显提升。“刚开始，只除杂草会费人工；但时间久了，其实更省人工、效益更明显。”刘梦莹说，“这些草，好些都是中药材，接下来我们要研究如何进一步开发利用，发挥经济效益。”

张瑞旺打小跟茶叶打交道，学习种茶技术已经几十年。这几年，张瑞旺也经常把刘梦莹请到自家茶园实地指导。虽然超出工作范围，但刘梦莹依然乐此不疲。“刘老师技术水平很高，茶农都服气。每次遇到难题，我们都找她。”张瑞旺说。

6年来，刘梦莹几乎都是利用周末或者节假日下乡。从市区到农村，车程一个多小时，她常常清晨五六点就出发，等忙完到家已是晚上八九点。跟着刘梦莹穿行在田间村落，经常有乡亲和她热情地打招呼。“来的次数多了，大家都认识我了。”刘梦莹说，只要能用专业知识帮到老乡，心里就很踏实。

近年来，刘梦莹还为当地培养“带不走的”农业科技人才队伍费心尽力。去年底，在她手把手的指导带动下，李泉弟、张瑞旺同时被评为建阳区乡土科技特派推广员。

王剑磊：帮助企业攻克“卡脖子”难题

7月24日一早，中国科学院福建物质结构研究所高级工程师王剑磊就来到位于福州市闽清县的中建科技有限公司预制构件生产车间，查看“储热型外墙保温板”项目进展。

这块保温板，是福州市揭榜挂帅重大项目之一，由王剑磊和服务对象企业联合开展研发。“在水泥中，我们加入了以陶粒为载体的相变材料。这种材料，超过25摄氏度时会吸热变成液体，低于25摄氏度时放热变成固体。通过吸热、放热，实现建筑保温节能效果。”王剑磊说。

王剑磊今年34岁，自2016年起就担任福建省级科技特派员。他是高分子材料和纤维增强复合材料科学领域的青年学者，已经主持并完成4个福建省科技厅及发改委科研项目和多项企业委托项目。

“科技特派员到企业来，彻底转变了我们的研发理念。”中建科技有限公司科技与设计管理部负责人周勇说，“他的到来，帮助我们改进了科研思路，增强了研发的前瞻性。”

位于南平市的福建海源新材料科技有限公司，是王剑磊担当省级科技特派员之后服务的第一家企业。“我们是一家从事玻璃纤维、碳纤维复合材料制品研发、生产、销售的企业。”公司副总经理吴蔚介绍，双方合作的第一个项目是“高性能复合材料建筑模板”。

建筑模板是工地施工时常用的模具，以往多由钢铁制成，非常笨重。2013年，该公司开发出热塑性复合材料模板，重量仅为钢模板的1/4；但因建筑工地上常有电焊火花，存在引发火灾事故风险。王剑磊对口帮扶该企业后，帮助开发新材料并加入阻燃成分，实现了力学和阻燃兼具的材料应用创新。

王剑磊与企业技术团队一起改进了产品结构，使模板承受力更强，并能快速拆装。他还花了近三个月时间，帮助企业优化、调试制作工艺。该产品成功应用到福州地铁2号线以及雄安新区等建设项目，并获得2020年度福建省科技进步二等奖，目前已实现新增产值15.41亿元。

2019年初，海源科技开始研发新能源汽车用复合材料电池箱体。据介绍，目前新能源汽车部件中，最重的就是动力电池。为了延长续航里程，汽车轻量化是当下不少车企的研发方向。而电池箱体用复合材料替代钣金件后，可有效减轻电池箱重量，实现整车轻量化目的。吴蔚说，环氧树脂是该复合材料中的基础材料，原来只能从国外采购，但供应商不仅随意延长供货时间，还要求价格每年上涨15%，企业压力巨大。

了解到企业“痛点”后，王剑磊不断调整材料配方，同时一边试验一边完善工艺流程，经过一年时间潜心钻研，终于攻克这一技术难题，实现国产替代。“通过优化参数，我们开发了具有自主知识产权的动力电池壳体材料新成型工艺，实现将制品单件生产节拍时间压缩至8分钟以内，从而满足高性能纤维复合材料大批量、低成本的制造需求。”王剑磊说。

“他的理论、技术支持，让我们不走冤枉路，避免无效试验，加速研发进程。”吴蔚说，相比专门科研机构，企业没有那么多高学历的研发人员，科技特派员介入后，将专家学者、高校人才、企业实践相结合，加速科研成果转化落地。目前，国外同类产品价格已从每千克78元降至42元。去年，海源科技为国内某知名动力电池企业供货85万件，电池箱体产品产值达4.2亿元。

近年来，王剑磊已经撰写发表21篇SCI学术论文，以第一发明人申请国家发明专利30项并成功转化多项。“从具体的帮扶项目中，发现企业需求，进而凝结成科学问题进行研究；有了理论基础，反过来能更进一步帮助企业解决技术难题。”王剑磊表示，与企业技术人员一起探讨，才能找到把科技成果转化成现实生产力更有效的办法，“企业车间，就是最好的实验室；最好的学习手段，就是深入生产一线。”

裴锦泽：为投身乡村振兴的创业者服务

盛夏时节，福州市闽清县梅溪镇樟洋村莲花怒放、溪水淙淙；田野上，芋头、橄榄等特色作物正拔节生长、丰收在望。

7月24日，刚送走一批外地研学学生，福建省引凤扶贫服务中心理事长裴锦泽马上召集同事开会，研究樟洋村下一步发展策略。修复百年古厝做成民宿、开发脐橙采摘等农旅项目、种植可食用玫瑰花、设计制作橄榄文创产品……自2021年担任闽清县科技特派员以来，裴锦泽绞尽脑汁为当地推进乡村振兴出谋划策。

“我的定位，就是为投身乡村振兴的创业者服务。”裴锦泽说。今年32岁的裴锦泽，出生在泉州市德化县农村。怀揣对“三农”事业的深厚感情，他上大学时报考了福建农林大学农村区域发展专业。在校期间，裴锦泽和同学一起服务农村留守儿童，为农户开展技术服务、解决农产品营销问题。大学毕业后，他继续从事“三农”相关行业，为农村发展挥洒汗水。

2019年，裴锦泽受聘成为省级科技特派员，帮扶泉州市永春县永发沉香合作社。“这家合作社主要种植沉香树等经济苗木，规模比较小。”裴锦泽说，经过实地调研，他请来海南专家帮助缩短苗木生长周期，同时招募人才加入运营，开发手链等多种沉香产品。目前，该合作社年销售额从原先的500多万元增加到2000万元左右。

同年，福建省青榄食品有限公司总经理陈世忠也找到了裴锦泽。经过市场调研，裴锦泽劝说陈世忠进行橄榄多品类开发。“原有的橄榄露，口感太甜，不适合现代低糖低脂的消费需求。”裴锦泽说，他带领团队帮助企业制定了橄榄醋、橄榄茶等多样化产品方案。同时，他还联合高校艺术专业学生一起打造橄榄明信片、日历等周边文创产品。

通过一系列的“组合拳”，陈世忠的生意越做越大。“2018年，公司销售额不到20万元；去年已达1000多万元，今年上半年已经超过600万元。”现在，该公司的市场已经不再局限于闽清县内，逐步向福州、莆田拓展。“没有科技特派员的帮扶，我的公司不可能发展起来。”陈世忠激动地说，裴锦泽从来都是不计回报地帮忙，让企业得以快速发展。

帮助一家，带动一片。如今，陈世忠每年收购橄榄1500多吨，让周边100多户群众不再为销路发愁。不久前，在裴锦泽的建议下，陈世忠决心扩建新厂房。到今年底，橄榄制品产能将扩大至日产10万箱，带动更多群众就业。

长期在农村调研，裴锦泽发现，创办在农村的各类经营主体，在领会政策、项目申报方面存在人才匮乏等“先天不足”。对此，他和团队制定形成一套专门的申报模板，大大提高了企业申报效率、降低了申报成本。

农村不缺好产品，缺的是能把好产品卖出去的人才。裴锦泽说，只有让更多人才回到农村，才能加速乡村振兴进程。担任科技特派员以来，他不断鼓励高校的年轻创业学子到农村发展。

眼下，5名大学生正在福建省引凤扶贫服务中心实习。他们当中，有的正在帮助企业设计包装图案，有的为农产品编写推广文案，在帮助农户的具体实践中，既寻找自己感兴趣的创业项目，也发现自身存在的能力短板。

裴锦泽说，他正在进一步梳理乡村振兴就业创业机会，努力摸索一条让更多年轻人投身乡村振兴领域的新路径。“接下来，我们将举办‘未来乡村创业创新家’比赛，引导青年人才为农村发展赋能，不断增强乡村振兴原动力。”裴锦泽说。

《 人民日报 》（ 2023年08月06日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)