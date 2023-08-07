原标题：河南西峡：“真金白银”支持大学生就业

“终于有一份稳定工作了，太开心啦！”刚刚从河南省南阳市升达装饰设计工程有限公司拿到首月实习工资的翟俊杰，激动地与家人分享喜悦。

翟俊杰是河南省西峡县五里桥镇人，作为南阳职业学院2023年的应届毕业生，今年6月，他参加了西峡县政府与学校举行的应届毕业生就业双选会，与企业达成就业意向，顺利就业。

翟俊杰的就业故事是当地强化毕业生就业扶持政策的一个缩影。

西峡县将大学生就业作为培养储备优秀企业人才的抓手，加强摸底调查，制定出台了“智汇龙乡计划”等一系列政策措施。今年，西峡县先后举行了春季大学生就业招聘会、政校联办大学生就业双选会等活动，积极为大学生和企业牵线搭桥，不断提升就业精准度和成功率。

针对高校毕业生，西峡县制定了促进就业“一揽子”计划，实施困难毕业生求职创业补贴、职业技能培训补贴、鼓励参加“三支一扶”等多重政策，为毕业生就业送上政策“大礼包”。

已在南阳汉冶特钢有限公司工作一年的汪坪提及自己的就业经历，仍然激动不已。2022年，作为离校待就业的应届毕业生，她在西峡县人社局网站看到高校毕业生求职创业补贴政策后，便尝试着在“河南就业”官网申请。信息填报后不但领到了补贴，西峡县人社局还根据她的专业，开展精准就业服务，积极推送企业招工信息，帮她成功就业。今年上半年，汪坪又享受到西峡县引进高校毕业生生活补贴6000元。

2020年，吴杰参加了河南省高校毕业生“三支一扶”计划招募考试并成功就业。两年服务期满后，现在，吴杰已成为该县人才交流中心的一名工作人员。据吴杰介绍，西峡县从8月开始，对离校未就业的应届高校毕业生每人给予300元的求职创业补贴。

除了聚焦高校毕业生群体，西峡县还注重从用工端发力，出台实施一次性吸纳就业补贴、社会保险补贴、税费减免、岗前培训补贴、就业见习补贴等措施，鼓励重点企业当好促进大学生就业的“主力军”。同时，该县支持企业挖掘内部就业潜力，围绕大学生开发和设置岗位，及时开展职业规划、制定特殊人才扶持政策等，发挥就业吸引力。

众德汽车部件有限公司是当地10个大学生就业见习单位之一，去年完成了33名大学生的就业见习任务，按照政策，可以申请享受41.36万元的补贴。

据了解，西峡参照河南省每月1600元的最低工资标准，按照最低工资70%的标准，按批次向完成就业见习任务的企业发放见习补贴，积极引导企业优先招聘录用高校毕业生，助力企业培养储备专业实用人才。

西峡县一头促进高校毕业生奔赴就业市场，一头鼓励企业吸纳高校毕业生，两端发力，双向补贴，大幅提升了高校毕业生就业积极性，激发了企业招用高校毕业生的主动性。今年以来，西峡县共办理专科以上毕业生回县报到手续116人，到重点企业就业103人，毕业生就业率达96%。

（记者 丁艳 王胜昔）

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