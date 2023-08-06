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科技特派员作用大

2023年08月06日00:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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做培训
安徽省阜阳市颍东区科技特派员在为老庙镇种植大户开展农技培训。
宿 飞摄（人民图片）

传技术
在江西省吉安市峡江县金坪民族乡新民村果业种植基地，科技特派员向农户传授种植技术。
陈福平摄（人民图片）

防病害
在贵州省都匀市小围寨街道马尾村，科技特派员操作无人机进行病虫害防治。
肖伟摄（人民图片）

促研究
在广西壮族自治区玉林市兴业县农业农村局实验室，科技特派员研究禽类血液样本。
新华社记者 曹祎铭摄

助增收
在山东省烟台市莱山区解甲庄街道云谷农场，科技特派员与村民通过直播销售农产品。
唐克摄（人民图片）
(责编：李依环、郝孟佳)

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