在湖南省衡阳市衡东县大浦镇机械集中育秧中心，科技特派员在查看早稻育秧生长情况。

曹正平摄（人民图片）

福建农林大学研究生跟随省级科技特派员调研稻螺种养等模式。

魏永青摄（人民图片）

浙江省温州市泰顺县科技特派员（右）在百花蜂蜜基地进行技术指导。

新华社发

江苏省淮安市农业技术推广中心科技特派员指导种粮户进行农业机械作业。

赵启瑞摄（人民图片）

1999年，科技特派员制度从福建省南平市起步。同年2月，南平市选派首批225名科技人员，深入215个行政村开展科技服务，开启了科技特派员制度的基层探索。2002年起，科技特派员制度开始在福建全省推行。2016年5月，国务院办公厅印发《关于深入推行科技特派员制度的若干意见》。由南平到福建再到全国，科技特派员制度从地方实践上升为国家层面制度性安排。

科技特派员制度推行20多年来，坚持人才下沉、科技下乡、服务“三农”，队伍不断壮大。数十万名科技特派员活跃在农业农村生产一线，已领办创办1.5万家企业或合作社，平均每年转化示范3万余项先进适用技术，不仅为科技兴农富农作出了突出贡献，还成为党的“三农”政策的宣传队、农业科技的传播者、科技创新创业的领头羊、乡村脱贫致富的带头人。

在乡村振兴的道路上，科技特派员正在播撒更多科技兴农的种子，把论文写在田野大地上，和乡亲们一道奋力绘就乡村振兴的美丽画卷。

(责编：李依环、郝孟佳)