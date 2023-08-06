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第十一届海峡青年节集中活动将在福州举办

2023年08月06日00:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月4日电  （记者程龙）国台办发言人朱凤莲4日答记者问时介绍，由国务院台办、全国青联、福建省人民政府主办的第十一届海峡青年节集中活动将于8月5日至13日在福建福州举办，集中活动期间将举办海峡青年节峰会、第七届两岸大学生领袖营、两岸青年营地联欢活动、海峡气象青年汇、“好年华·聚福州”2023年闽台青年人才研学营、2023年海峡两岸霹雳舞大赛等活动。

朱凤莲说，本届海峡青年节以“挺膺担当  共创福祉”为主题。全年开展35项活动，涵盖数字经济、乡村振兴、人才交流、气象环保、非遗传承、实习就业、创新创业等众多领域。海峡青年节自2013年创办以来，始终扎根、服务、造福两岸青年，为助推福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区发挥了重要作用。10年来累计举办265项两岸青年交流活动，吸引3万多名两岸青年参与，包含1.7万名台湾青年，其中“首来族”达50%以上。

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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