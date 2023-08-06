人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

3D打印人物形象手办风靡大运村

特殊的礼物 新奇的体验（行走蓉城）

本报记者 孙龙飞 人民网记者 郝 帅
2023年08月06日00:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

不久前，中国代表团田径队选手吴艳妮收到了一份特殊的生日礼物——一个全彩3D打印的人物形象手办。看到一手抱着“蓉宝”、一手拿着火炬的缩微版的“自己”，吴艳妮惊呼：“连辫子上的头发丝都纤毫毕现，这简直太不可思议了！”

来到大运村科技服务工作站3D照相馆，出生于7月22日至8月11日期间的各代表团成员，都有机会免费获得一个精致的手办。

运动员获得“大运版”手办，少不了AI科技显身手。

在面积只有7平方米的摄影棚内，环绕设置了82个摄像头，能在3秒内为体验者拍摄800多张不同角度的照片，通过AI云端建模还原真人形象，使用光敏树脂材料逐层打印，生成最终形态。

工作人员顾栗介绍，目前可生成产品的常规尺寸分为9厘米、12厘米、15厘米和18厘米，产品越大精细度越高。在大运村，为代表团成员准备的手办都是最大号的18厘米版本。“3D打印技术已经十分成熟，做出来的手办不易褪色，可以保存很多年。”她说。

从2D的照片到3D的立体模型，科技的巧思包裹着浓浓温情，为来自世界各地的赛事参与者留下一段难忘的经历。不少运动员在拍摄时秀出自己的招牌动作：新加坡代表团一名艺术体操运动员摆出了高难度的“一字马”；波兰代表团一名运动员则做出拉弓射箭的姿势；还有一名外国运动员头戴“蓉宝”兔头帽，对着镜头秀肌肉，在可爱与健美之间制造了“反差萌”的效果；更有运动员穿着泳衣、戴着奖牌前来拍摄……

一张张照片将精彩瞬间定格，一个个造型迥异、风格鲜明的手办，也将成为各代表团成员在成都大运会期间的独家记忆。

“之前巴西代表团一名教练带着一群队员慕名前来体验，并连续两天早早赶来等待手办开箱。”顾栗说，原本约15天的手办制作周期被压缩到4天，目前，已经有来自数十个代表团的100多人收到了这份生日礼物。

“大运会参与者们带着这份饱含中国特色、成都记忆的手办回到家乡，就是对中国科技、中国文化的一次有力推广。”速哇3D摄影负责运营3D照相馆，其商务总监何星成说。

除了3D照相馆，大运村里，不少科技产品为“村民”的生活带来便利。能提供83种语言在线互译的智能翻译对讲系统、23摄氏度恒温凉感背心、能在90秒内调制出不同口味咖啡的“咖啡机器人”……科技改变生活，让成都大运会充满惊喜。

（郑真参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部