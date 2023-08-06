本报记者 孙龙飞 人民网记者 郝 帅

不久前，中国代表团田径队选手吴艳妮收到了一份特殊的生日礼物——一个全彩3D打印的人物形象手办。看到一手抱着“蓉宝”、一手拿着火炬的缩微版的“自己”，吴艳妮惊呼：“连辫子上的头发丝都纤毫毕现，这简直太不可思议了！”

来到大运村科技服务工作站3D照相馆，出生于7月22日至8月11日期间的各代表团成员，都有机会免费获得一个精致的手办。

运动员获得“大运版”手办，少不了AI科技显身手。

在面积只有7平方米的摄影棚内，环绕设置了82个摄像头，能在3秒内为体验者拍摄800多张不同角度的照片，通过AI云端建模还原真人形象，使用光敏树脂材料逐层打印，生成最终形态。

工作人员顾栗介绍，目前可生成产品的常规尺寸分为9厘米、12厘米、15厘米和18厘米，产品越大精细度越高。在大运村，为代表团成员准备的手办都是最大号的18厘米版本。“3D打印技术已经十分成熟，做出来的手办不易褪色，可以保存很多年。”她说。

从2D的照片到3D的立体模型，科技的巧思包裹着浓浓温情，为来自世界各地的赛事参与者留下一段难忘的经历。不少运动员在拍摄时秀出自己的招牌动作：新加坡代表团一名艺术体操运动员摆出了高难度的“一字马”；波兰代表团一名运动员则做出拉弓射箭的姿势；还有一名外国运动员头戴“蓉宝”兔头帽，对着镜头秀肌肉，在可爱与健美之间制造了“反差萌”的效果；更有运动员穿着泳衣、戴着奖牌前来拍摄……

一张张照片将精彩瞬间定格，一个个造型迥异、风格鲜明的手办，也将成为各代表团成员在成都大运会期间的独家记忆。

“之前巴西代表团一名教练带着一群队员慕名前来体验，并连续两天早早赶来等待手办开箱。”顾栗说，原本约15天的手办制作周期被压缩到4天，目前，已经有来自数十个代表团的100多人收到了这份生日礼物。

“大运会参与者们带着这份饱含中国特色、成都记忆的手办回到家乡，就是对中国科技、中国文化的一次有力推广。”速哇3D摄影负责运营3D照相馆，其商务总监何星成说。

除了3D照相馆，大运村里，不少科技产品为“村民”的生活带来便利。能提供83种语言在线互译的智能翻译对讲系统、23摄氏度恒温凉感背心、能在90秒内调制出不同口味咖啡的“咖啡机器人”……科技改变生活，让成都大运会充满惊喜。

（郑真参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)