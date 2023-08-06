本报记者 苏 航

“在中国求学的经历是我一生宝贵的财富。”日前，南苏丹琼莱州政府秘书长盖特维奇·科克·纽安接受本报记者专访，谈及在中国攻读博士学位以及参观访问中国城市和乡村的经历时，感触良多。

纽安今年37岁，2019年他进入北京大学南南合作与发展学院攻读经济学（国家发展方向）专业博士学位。“在中国求学期间，发展经济学、新结构经济学与政策设计等课程以及现场调研都给我留下深刻印象。”纽安坦言，这段宝贵的学习经历，帮助他从世界观、方法论和实际操作等方面构建了对经济学的整体认知。

“中国设立南南合作与发展学院，助力各国培养政府管理高端人才，这充分体现了中国始终以实际行动帮助其他发展中国家。”纽安说，“我与来自27个国家的同学一起上课，学院对我们一视同仁，无私分享中国发展的成功经验。”

纽安曾赴广东省深圳市和安徽省凤阳县小岗村实地考察调研，对中国城乡经济发展有着直观感受。在他看来，中国发展取得令人瞩目的成就，一个极其重要的原因就在于因地制宜，从实际出发，走出了一条具有中国特色的自主创新道路。纽安还曾前往河南省平舆县调研，参观当地医院的互联网就医平台等。“通过网络平台，患者可以在线咨询和就诊，有效降低了看病的时间成本。加快数字化发展为推动中国减贫发挥了重要作用，值得包括南苏丹在内的广大发展中国家研究借鉴。”

“中共二十大报告提出，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。中国的倡议主张符合南苏丹稳定发展的需要。”纽安说，南苏丹是一个年轻的国家，中国政府帮助建设了一大批民生和基建项目，如朱巴教学医院改扩建、南苏丹空中交通管理系统建设、援南苏丹广电设施项目等，让南苏丹人民在卫生医疗、交通出行、文化生活等方面得到真真切切的实惠。“南苏丹和中国的友好交流合作建立在传统友谊基础之上。中国对南苏丹发展提供的帮助，充分说明中国是以实际行动促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体。”

作为琼莱州政府秘书长，纽安需要承担大量综合协调工作。尽管事务繁忙，但他始终提醒自己要保持勤勉状态。他说：“中国人民勤劳刻苦、坚忍不拔的优秀品质也深深影响着我。‘有志者，事竟成’已经成为我的人生格言。在中国的所学让我受益匪浅。”

纽安表示，中国共产党来自人民、植根人民、造福人民，始终坚持以人民为中心的发展思想。相信在中国共产党的坚强领导下，中国将在经济发展、科技进步、民生福祉等各个方面取得更加辉煌的成就。

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 03 版）

(责编：李依环、郝孟佳)