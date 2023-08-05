八月盛夏，热情似火，30余名来自美国、西班牙的华裔青少年、领队教师们相聚河南洛阳，将从这里开启一段为期10天的访古探今“寻根”旅程。

8月3日，由中国侨联主办，河南省侨联、洛阳市侨联承办的2023“中国寻根之旅”夏令营-遇见古都·洛阳营在洛阳市第二外国语学校举行开营仪式。

仪式开始前，营员们迎来了他们此行的学伴。“这是我交到的美国同学叫樊择慧。”“这是我交到中国朋友叫冯楚斐。”在仪式现场，樊择慧和冯楚斐一见如故，相谈甚欢。她们说：“希望在‘寻根’之旅中，能从‘玩’中学到知识，了解更多洛阳和中国的文化，然后做朋友。”

河南省侨联副主席刘智良在致辞中表示，洛阳是中华民族的发源地之一，希望大家通过近距离感受古都深厚的文化底蕴，增加对中华文化的兴趣，在历史中沉淀文化感知力，自觉成为中华文明生生不息的学习者、传承者、讲述者，主动成为中国与住在国人民增进友谊、深化交流的友好使者。

洛阳市政协副主席宗玉红在致辞中表示，希望大家通过此次洛阳之行，开启一段追本溯源、精彩纷呈、意义非凡的古都文化之旅，让大家了解洛阳，爱上洛阳，同时更加深入地了解体验中华文化，更加热爱中华文化，并把所见所闻、所学所悟分享给更多海外华裔青少年和侨胞们。

“我们将全身心投入到此次寻根之旅中，学习中华文化，体验古都魅力，努力成为中华文化的传承者和弘扬者。”来自美国的领队代表陈勇和来自西班牙的华裔青少年代表余奕磊先后上台发言，表达了对本次旅程的期待。

随后，此次夏令营举行了授旗仪式。刘智良宣布，2023“中国寻根之旅”夏令营—遇见古都·洛阳营正式开营。

其间，洛阳市第二外国语学校的学生们为大家带来了精心准备的文艺表演，精彩的演出博得了华裔青少年们的阵阵热烈掌声。

接下来的行程里，华裔青少年们还将在洛阳市第二外国语学校学习汉语、体验传统文化和艺术体验，到龙门石窟、二里头夏都遗址博物馆等地参访，领略千年古都的厚重底蕴，感受河洛大地的勃勃生机。(完)

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