据河北省教育厅8月4日消息，河北省教育厅成立5个工作组，分赴受灾严重的保定涿州市、邢台内丘县等地实地查看受灾学校损毁情况，指导开展灾后校舍修复建设。

受台风“杜苏芮”影响，河北省近期的强降雨来势猛、范围广、强度大，防汛形势十分严峻。河北省教育厅第一时间启动应急处置预案，多次召开会议对河北省教育系统防汛防台风工作进行调度部署。

为做好灾后重建，河北省教育厅加强工作督导，对洪水已消退的学校，组织指导各地迅速开展清淤整修等工作；对洪水暂未消退的学校，密切关注灾情变化，洪水消退后立即开展受损评估和修复建设工作；对受损严重、修复建设周期长的学校，指导督促各地提早安排好周转教室，确保所有学校9月1日如期开学。

为帮助灾区学生渡过难关，河北省教育厅第一时间部署受灾学生排查救助工作，要求省内各高校认真摸底排查学校有无受灾学生，及时启动临时救助机制，并向遇紧急灾害的学生提供关心和帮助。目前，燕山大学、河北师范大学、河北医科大学、河北经贸大学等多所高校已发出正式通知，排查本校受灾地区学生情况，向受灾大学生提供临时困难补助。(完)

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