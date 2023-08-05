8月4日，由中国心理卫生协会危机干预专业委员会与甘肃省第二人民医院(甘肃省精神卫生中心)共同举办的第十八届学术交流大会暨心理危机干预技术培训班在兰州市开班。

8月4日，由中国心理卫生协会危机干预专业委员会与甘肃省第二人民医院(甘肃省精神卫生中心)共同举办第十八届学术交流大会暨心理危机干预技术培训班在兰州市开班。图为大会现场。戴文昌 摄

本次大会主题为“关注儿童青少年心理危机—刻不容缓”。大会共设1个主会场，3个分会场，200多名专家学者齐聚一堂，带来38场内容丰富的学术报告、开设专题工作坊，总结近年来心理危机干预的理论进展与实践经验及新理论、新方法、新技术。

兰州，一座黄河母亲滋养下的金城，时至中伏，却依然能感受到习习凉风。始建于1958年的甘肃省第二人民医院，遥望着母亲河，依偎着五泉山，守护着金城兰州人。

中国心理卫生协会危机干预专业委员会主任委员周亮说，该学术大会是中国心理危机干预领域最高水平的学术盛会，来自国内外的心理危机领域专家、学者会分享心理危机干预多方面的最新研究成果。

“通过举办本次学术会议，将提升甘肃省心理危机干预能力和心理救援队伍的专业技术水平、管理水平，让更多群众能够得到更加科学规范的心理服务。”甘肃省卫生健康委员会二级巡视员孙亚军说。

据了解，儿童青少年心理危机已经成为当下刻不容缓的问题，是当下每一位家长老师、精神卫生与心理学工作者所面对且要积极思考的问题。为进一步推动中国心理危机干预行业的发展，探讨当下儿童青少年心理危机的发生发展与干预措施及理论，本次大会邀请国内知名专家，根据儿童青少年的心理发展特点、干预措施进行主题报告，开设专题工作坊，进行分享与交流。

甘肃省第二人民医院院长刘东海介绍说，“尤其在儿童青少年心理服务方面，医院主导成立的甘肃省精神卫生专科联盟、医校联盟，更是极大促进了精神卫生中心与小学、初中、高中学校的紧密协作，医院精神卫生中心专家定期进校园进行心理辅导，尤其是中考、高考前心理减压深受广大老师、学生以及家长的欢迎、喜爱。我院主导的心理健康档案的建立，更是有效帮助在甘高校大学生。”(完)

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