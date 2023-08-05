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安徽“科大硅谷”“牵手”25家全球合伙人 抛出招才“橄榄枝”

2023年08月05日00:58 | 来源：中国新闻网
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“科大硅谷”首批全球合伙人8月4日在安徽省合肥市签约，来自美国、日本及北京、上海、广州等地的25家全球合伙人携手抛出招才“橄榄枝”。

“科大硅谷”是安徽科技体制改革的“试验田”。该工程以中国科学技术大学等高校院所全球校友为纽带，聚焦创新成果转化、创新企业孵化和创新生态优化，将打造成安徽科技创新的策源地、新兴产业的聚集地。

本次签约的全球合伙人中，共有创新单元合伙人16家、创新中心合伙人6家、基金合伙人3家。合伙人在科技、产业、资本、市场、管理等领域都有着较强的运作能力和从业经验。

未来，全球合伙人将构建团队、基金、载体三位一体的运营模式，形成若干“创新单元”。全球合伙人将依托校友创新资源、新兴产业资源、高校院所创新创业资源，在海内外开展形式多样的资源对接活动，招引人才及项目，提供孵化服务，培育相关产业链。

“科大硅谷”建设实施方案提出，到2025年，“科大硅谷”将汇聚中国科学技术大学和国内外高校院所校友等各类优秀人才超10万名；形成多层次基金体系，基金规模超2000亿元人民币；集聚科技型企业、新型研发机构、科创服务机构等超1万家。

(责编：李依环、郝孟佳)

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