王延斌

原标题：山东牧院向“农”而行

在“博士团齐鲁行”科技服务中，山东畜牧兽医职业学院（以下简称山东牧院）董建宝博士首次发现了驴源马链球菌新基因型菌株，成为他的“意外之喜”；山东牧院毕业生李勇选择养猪创业，在母校的帮助下探索出三产融合新模式，企业规模不断扩大；山东牧院专家王云洲因材施教，在援助青海时将先进的畜牧养殖技术播撒在海北大草原上……

近年来，山东牧院俯身乡村振兴的大潮，发挥科技、人才、专业优势，瞄准乡村振兴痛点，探索出一条“服务兴农、培训育农、对口扶农”的乡村振兴之路。

服务兴农，为区域经济发展助力

只要有时间，李舫就喜欢到一线去。这些年，她的足迹遍及全国十几个省份畜牧生产和农业职教一线。作为山东牧院二级教授，她的理念是：职业教育一定要为区域经济发展服务。这些年，她率队与众多龙头企业对接，进行针对性培训，生产问题出现在哪里，她的技术指导便跟进到哪里。

长期以来，山东牧院始终坚持“把论文写在大地上，把技术送进千家万户”。山东牧院党委书记郑立森告诉记者，学院坚持把先进的技术、优秀的人才、优质的产品直接送往生产第一线，加强“校企农”三方合作，开展“博士团队齐鲁行”“百名专家联牧场 产教融合助振兴”“科技服务万里行”等活动，构建“学院+公司+农户”的联动服务模式，实现了“服务一家，带动一片”的良好效果。

据了解，该院组建了由山东省现代农业产业技术体系创新团队岗位专家、综合试验站站长、技能名师等为核心的生猪、牛、羊、宠物等10余个科技服务团队，围绕畜禽生产、动物疫病防控、人畜共患病防控等开展联合攻关，还面向基层开展了广泛的技术培训。

通过实施“百县千企万户服务工程”，他们对接了100多个县（市、区），把新技术、新工艺、新产品直接送往生产一线，破解农牧企业和新型农业经营主体遇到的技术难题。

五年来，他们解决产业关键共性技术难题50余项，开发专项培训包近100个，培训官方兽医1100余名、村级动物防疫员15000余名、协管员7000余名。

培训育农，培养乡村振兴主力军

从山东牧院毕业之后，李勇选择了养猪创业，但由于引进猪种和饲养管理不当等原因，损失了几十万元。

得知情况后，母校专门成立一支帮扶团队，帮助李勇打造出“生态养殖—屠宰—加工—生产—销售”三产融合发展的新模式。

这让李勇收获颇多。“以蛋白桑为主要原料配制无抗饲料可以用来喂猪，由此生产的有机黑猪肉市场价格达到49元/斤，是普通猪肉价格的2倍多。而猪场产生的猪粪经过微生物发酵后可以返田作为蛋白桑的肥料，改善土壤基质。”李勇说。

在母校的支持下，李勇再接再厉，企业规模不断扩大，并将无抗饲料配制技术、有机肥发酵技术等与有机猪肉生产相结合，探索出了一条独特的种养结合循环模式，3年累计创造效益2000余万元，带动就业40余人。

农村青年是乡村振兴的主力军，是最具活力的创业创新力量。在郑立森看来，要培养造就一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质青年农民队伍，为全面推进乡村振兴提供人才基础。

为实现上述目标，山东牧院针对乡村畜禽养殖人员专业知识匮乏、实践技能差等问题，开发了肉鸡高效养殖技术、生猪养殖技术、特种动物养殖技术、养殖场疫病防控技术、畜产品质量安全等相关的培训资源，逐步建立起从“牧场到餐桌”的全产业链培训体系，培养了大批活跃在乡村振兴主战场的“新农人”。

对口扶农，将先进技术播撒到祖国各地

近年来，援藏专家赵满达整合学院资源与日喀则市相关部门共建牦牛工程技术团队、藏系绵羊工程技术团队、藏鸡工程技术团队和高原机电工程技术团队，联合开展科技攻关，他们共同开发的“日喀则市青稞秸秆高原氨化技术与饲喂技术规范”，使青稞秸秆饲喂利用率达95%以上、营养价值提升36%左右，年节约财政资金15.6亿元。

把先进的畜牧养殖技术，播撒到祖国的四面八方，这是山东牧院一直以来的目标。为助力中西部现代畜牧业发展，山东牧院立足人才和科技优势，通过专家常驻、科技服务、社会培训、产业扶持等措施，长年向青海、西藏、新疆、重庆派驻专家，开展“对口扶农”工作。

潍坊是全国畜牧大市，该市畜牧业的产值，连续9年突破千亿元。山东牧院为潍坊探索出一套适合当地生产实际的“种养+”循环发展模式，实现了畜牧全产业链生态循环发展，有力助推潍坊畜牧产业转型升级。据统计，目前山东牧院科技服务团队累计服务特色产业县60余个，乡镇、村庄130余个，定点服务企业等农业新型经营主体413家，累计推广新技术、新工艺、新产品78项，帮助地方或企业制定标准40余项。山东牧院还解决区域产业重大共性技术瓶颈问题36项、企业技术难题171项，立项产业攻关课题22个，为定点帮扶企业累计申请专利40余项，新增经济效益3.5亿元。（记者 王延斌）

(责编：李依环、孙竞)