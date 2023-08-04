7月31日，在第31届全国图书交易博览会上，读者在阅览选购新书。

新华社记者 朱 峥摄

第31届全国图书交易博览会上，出版社工作人员在进行网络直播售书。

郝鑫城摄（人民视觉）

全国各地1700多家出版印刷发行单位参展，展览面积达10万平方米，共展出各类出版物76万余种，总交易额达8.6亿元，举办各类活动750余场，吸引读者80余万人次……为期5天的第31届全国图书交易博览会7月31日在山东济南落幕，各项数据再创新高，充分展示了新时代我国出版业高质量发展取得的丰硕成果。

用图书讲好中国故事

本届书博会主题为“奋进新征程 书香润中华”，由国家新闻出版署、山东省人民政府和济南市人民政府主办。

“新时代 新经典 新征程——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题出版物展”暨全国图书精品展，成为书博会上亮丽的风景线。中心展区集中展示习近平总书记著作和相关学习读物，党的二十大文件及学习辅导材料，以及宣传阐释党的创新理论、党中央重大决策部署等治国理政新理念、新思想、新战略的最新出版成果。

各展区将一系列贯彻落实党的二十大精神、传承弘扬中华优秀传统文化的主题新书摆在醒目位置。《信仰》《高质量发展的选择》《深入理解新发展格局》《经济学底层逻辑》“国学经典新绎丛书”等一大批重点图书备受关注。

在北京出版集团展位，“北京文化书系”《清风北京：党史中的清廉故事》等最新出版的优秀主题类图书以及《北上》《云中记》《远去的白马》《平安批》《宝水》等近年来出版的精品力作引人瞩目。茅盾文学奖得主阿来的最新散文集《西高地行记》、讲述新时代乡村少年奋斗故事的《瓦屋山桑》等新书受到读者欢迎。

“我的国家公园丛书”《河源清澈》作者唐明与读者分享她与三江源国家公园的不解之缘，作家郭凯冰讲述在黄河口国家公园的采风见闻……书博会上，聆听“从三江源到黄河口——我的国家公园大讲堂”的读者表示，国家公园的故事正是新时代中国故事的精彩缩影。

以中南传媒为主力军的湖南代表团携《重器》“雷锋书系”等近3000种图书参展，并发布“三个高地”系列新书。其中，《大国制造》作者、中国报告文学学会副会长纪红建表示，希望讲好中国制造的故事，让广大读者感受到新时代中国发展的磅礴力量。

在《中华传统文化传承史纲》图书推介会上，辽海出版社社长柳青松表示，传承弘扬中华优秀传统文化是新时代出版人义不容辞的责任，“我们将继续精耕细作，推出更多好书，为担负起新时代新的文化使命、建设中华民族现代文明贡献出版力量”。

打造全民阅读盛宴

“书博会上人头攒动、爱书者络绎不绝，全民阅读氛围越来越浓厚。”参加过多届书博会的韬奋基金会理事长聂震宁深有感触。

书博会上举办了“我的书屋·我的梦”主题书画展、全民阅读“红沙发”系列访谈、少儿阅读节等丰富多彩的文化活动，搭建起作者与读者对话的桥梁。

岳麓书社“岳麓大讲坛”在书博会开讲，文化名家与读者面对面，以一批原创精品图书为例讲述文化传承发展的探索实践，弘扬中华优秀传统文化。

由青岛出版社主办的《我的原野盛宴》（博物版）新书发布会上，茅盾文学奖得主张炜、资深出版人刘海栖、山东省作家协会副主席刘玉栋等各界嘉宾共聚一堂，畅谈对人与自然和谐共生的思考，引发读者共鸣。

正值暑假，书博会上少儿类图书受青睐。二十一世纪出版社集团携近千种图书参展，设置“大中华寻宝记”和“世纪绘本馆”主题展馆，吸引众多目光。畅销书“大中华寻宝记”系列新书和文创产品一经亮相便售罄。

接力出版社邀请10余位作家、画家、阅读推广人与读者见面共沐书香，“学习先锋人物，树立人生榜样——‘中华先锋人物故事汇’系列丛书作家读者交流会”通过分享先锋人物的成长故事和先进事迹，用榜样力量鼓舞童心。

曹文轩、沈石溪等儿童文学名家亮相明天出版社举办的读者见面会，小读者热情高涨。“儿童是祖国的花苗，阅读就是那瓢‘定根水’，能帮助孩子们扎根在中华优秀传统文化土壤里。”沈石溪说，全民阅读要特别重视少儿阅读，让孩子们快乐阅读、健康成长。

引领阅读新风尚

本届书博会创新展会形式，突出数字化赋能，利用新技术搭建了元宇宙数字馆“天空书城”，呈现3D元宇宙图书世界。读者可控制虚拟角色在“天空书城”场景中游览，实时了解图书信息、参展信息，并可在线购买心仪的图书。

“云发布、云优惠、云阅读、云观展，即使不到现场也能感受书博会的精彩。”一位读者如此评价。

数字经济时代，新技术正在引领文化产业新发展。书博会现场，北方妇女儿童出版社举办了“issue.AI数智化融合出版运营平台”启动仪式。“数字赋能文化，助力文化产业数字化高质量发展，借助这一新平台将实现文化IP的多元开发，推动出版深度融合发展。”北方妇女儿童出版社社长师晓晖说。

纸张薄如蝉翼的《辞源》、用丝网印刷替代珐琅工艺的瓷器、北京冬奥会上应用的盲文印刷技术……与书博会同日开幕的2023中国印刷业创新发展大会上设置三大印刷主题展，展现印刷业高质量发展新动能。

现场扫码下单，10分钟内就可以体验由白纸到图书的个性化定制全流程……“数字新生态 按需新体验”印刷智能制造测试线专题展，为大家展示了未来图书购销新生态。“先有购买需求再去印刷图书，大大缓解了出版社的库存压力，实现绿色低碳、智能高效，将为整个出版产业带来巨大变化。”中国印刷科学技术研究院院长赵鹏飞说。

“继续推进高质量发展，积极利用新技术赋能出版，加快数字化转型升级，更好传播知识、服务创新、传承文明。”中国出版协会理事长邬书林说。

（据新华社济南电 记者史竞男、萧海川）

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