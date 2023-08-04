本报电 （记者赵珊）近日，由浙江工商大学主办，中央文化和旅游管理干部学院承办的“国家艺术基金2023年度艺术人才培训项目——艺术乡村促共富‘一乡一品’经营管理高级人才培养专题班”在北京开班。来自全国21个省区市艺术乡村领域的50名学员参加培训，包括艺术家、手艺人、项目策划师、规划设计师、乡村运营师、品牌经营者和高校教师等。

培训围绕“文旅融合”“艺术赋能”“资源转化”等多个主题展开，旨在培养一批有志于服务乡村振兴战略，符合乡村建设发展要求，具备文化艺术创新创意能力，懂得艺术乡村品牌化经营管理的复合型人才。浙江大学教授、农业农村部休闲与旅游农业专家组专家严力蛟表示，培训班不仅是以文化助推乡村振兴的实践，也为全国艺术人才培养探索了方向与路径。

该项目负责人浙江工商大学副教授王丽云介绍，“艺术乡建”有助于拓展艺术在乡村中的现代价值，促进乡村产业转型发展和乡村人才回流反哺，以艺术惠民、艺术富民、艺术强民等形式助推乡村文化繁荣与振兴，构建中国乡村叙事方式，讲好中国故事。

文化和旅游部等六部门之前联合发布的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》提出，要塑造“一乡一品”特色品牌，形成具有区域影响力的乡村文化名片。浙江等地推进了一系列关于“艺术乡建”的探索性研究和实践，涌现出一批“艺术乡建”带头人和特色示范村。该项目有助于推广艺术乡村品牌化经营促共富的“浙江经验”及全国优秀经验。

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