原标题：“期待新中教育交流更进一步”

日前，新西兰总理希普金斯来华访问。作为新西兰前教育部长的他，对两国之间的教育合作格外关注。在访问期间前往北京大学发表了关于教育的演讲，随后接受了记者的采访。

“新中双边关系的发展为两国教育合作奠定了良好基础，留学生交流对两国的未来意义重大。”希普金斯表示，中国留学生在新西兰所有留学生中的占比超过35%，留学生交流既顺应了两国青年的期待，也对两国的未来意义重大。“我们很高兴能够继续支持新西兰教育机构与中国各级合作伙伴开展合作。”

希普金斯说，在他任教育部长期间，就推动了两国教育部门之间的一系列合作，而此次访华又与中国领导人共同见证了两国教育部关于相互承认高等教育学历学位的协议的签署，深感两国在教育领域的合作大有可为。

“不仅是高等教育，从幼儿教育到职业培训，合作的优势体现在教育的各个阶段。”在回答记者关于新西兰职业教育发展的问题时，他表示，任何国家在发展职业教育过程中，都会碰到的难题——职业培训内容与实际工作需要脱钩的问题，新西兰也同样有这样的困境。“所以我们重塑了职业教育体系，将更多培训课程融合进工作中，这样在校生可以在学习的同时获得工作报酬，雇主们也能明确了解员工培训是有利于未来提升工作能力的。”希普金斯说，过去5年，职业教育的改革成为新西兰政府的重点工作之一，整合建立了一个全国性职业教育体系，“我们期待与世界各国分享职业教育发展经验，其中当然也包括中国。”

希普金斯表示，新中建交50多年来，两国秉持互利互惠原则在教育、经济、文化等各个领域开展了富有成效的广泛对话合作，即使新冠疫情使人员往来受限，两国学术研究合作也依然通过线上渠道保持强劲发展势头。“目前，我们两国教育机构间达成了50多个合作项目，涵盖经济、医疗等诸多学科。”希普金斯说，这些项目为两国学生提供了重要的交流渠道和学习选择，也为两国教育系统提供了交流互鉴的机会。

“我很荣幸能够访问北京大学，并且在这里与中国教育界同仁进行了富有成效的交流，勾勒出两国教育合作的未来图景。”希普金斯特别谈到了教育领域的数字化转型。他认为，这不仅意味着两国在科技硬件方面的不断提升，更意味着合作思维方式的不断转化。“过去新中在此方面有所成就，更会在未来的战略对接中续写成绩。”

谈到教育在应对气候变化等全球性挑战方面的作用，希普金斯认为，教育是应对全球性挑战的关键。“对下一代而言，互联网技术早已成为他们成长学习中不可分割的部分，线上教育的影响力不容忽视，因此其可靠性、内容选择和标准一致性等问题亟须得到解决。”

“过去几年，因为疫情的原因，两国之间的人员往来没有以前便利。现在，我们要重新建立人与人之间的交流。”希普金斯用候鸟远渡重洋的迁徙，来比喻两国间不远万里互访的留学生、游客等。“我们欢迎中国留学生重返新西兰，很多新西兰年轻人正憧憬着重返中国。”他说，重启双边线下的人文交流与合作让人无比高兴，唯有“人”作为两国关系的纽带，才能让两国增进了解，密切合作。“期待与中国朋友的下一次见面，也期待两国教育合作新成果。”

（记者 张斐晔）

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