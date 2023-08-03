李锋亮 王瑜琪

原标题：以研究生教育促进创新能力建设的国际实践

【世界教育之窗】

进入21世纪以来，科学技术的快速发展带来了新一轮的科技革命和产业变革，创新能力成为决定国家当下竞争力、影响未来增长潜力的重要因素，如何提升创新能力引发了世界各国的关注。

已有研究发现，相较于其他要素，教育在促进技术进步与提升效率方面发挥了更为直接的作用，劳动者受教育程度越高，越有可能成为优秀的创新者，创造或发展新生产技术的速度也就越快。研究生教育，作为学校教育中的顶层，在人才培养等方面有其独特性，可以在创新中发挥更大的作用，成为许多国家提升创新能力的重要引擎。

作为创新战略抓手的研究生教育

研究生教育可以促进高素质人力资本形成与产出，其在创新的源头——知识生产方面具有显而易见的作用。许多国家将研究生教育作为国家创新战略实施的重要抓手，推行服务于创新的研究生教育项目或制度。

生产过程中真实的、需要创新解决的复杂问题通常发生在学科交叉处，仅凭单一学科无法应对，具有跨学科能力的人才是解决复杂问题的中坚力量。相较于其他层次的教育，研究生教育是跨学科教育的主要平台。美国研究生教育特别关注跨学科人才的培养。较为典型的是启动于1998年的研究生教育与科研训练一体化项目（IGERT），该项目覆盖所有学科，重点资助STEM领域，其目标为“跨越传统的学科边界，创造富足的合作研究环境，催化研究生教育文化的转变”，项目通过跨学科研讨会和课程开展跨学科教育，通过合作研究提供超越传统学科界限的科研训练，通过提供企业等非学术环境中的实习弥合研究生学习与工作之间的鸿沟，从而培养具有深厚的跨学科知识、优秀的交流合作能力以及专业的研究及实践创新能力的研究生。由于成效显著，该项目成为包括欧盟在内的世界各国及高等教育机构完善跨学科人才培养机制的重要参考。2014年，美国国家科学基金会在IGERT项目成功经验的基础上推出研究训练计划（NRT），聚焦于STEM领域的研究生跨学科培养。得益于跨学科研究生的培养，美国研究生教育成功向各行各业输出了大批创新人才，也保持了其在国家创新方面的领先地位。

为回应知识经济诉求，改革传统的教育模式，让英国博士生培养适应社会发展需要，英国在科研与创新署（UKRI）下设立了英国博士生培养中心（简称CDT）。CDT专门培训博士研究生，其培养内容主要从能力入手。学术研究能力方面，CDT引入同辈小组学习制，博士生组成同辈小组，以团队形式参与到各个同辈活动中，包括教学课程、学术会议等，通过这种方式，帮助博士生适应前期的学习，也为后期实用技能的培训创造了基础。博士生前期学习的主要内容是论文研究，为加强对博士生论文研究的指导力度，CDT为博士生安排了两名来自不同院系或高校的导师共同指导，当研究项目受到工业界伙伴单位资助时，还会有一位工业界导师，这种安排为研究问题的解决提供了多学科、多领域的视角。为提供高质量的核心培训，CDT和博士生培训单位组建成了合作网络，在高级培训方面创造了更为便利的条件，CDT还构建了学术界内外机构高度合作的训练平台，将结构化的博士生训练与实际问题充分结合，博士生可以与行业更紧密地合作，从而发展与行业相关的研究技能。在职业能力方面，CDT也给予了高度的关注，CDT主张博士生培养应考虑劳动力市场信息，因而十分重视高质量的实用技能的培训，常见的培训模块包括管理、教学、演讲、伦理和法律、沟通、领导力等，通常安排在博士生学习的后期，旨在发展学术界、商业界和工业界需要的各类职业技能，提升博士生的就业能力和信心。此外，CDT还给博士生提供了和从事不同职业的优秀博士毕业生接触的机会，帮助他们了解不同职业的发展和工作常态，促进学生反思个人职业兴趣和潜能以及与不同职业的匹配度。由于对职业能力的重视以及与非学术行业高效深入的合作，CDT为非学术部门培养了合适的研发人才，有近一半CDT资助的博士生在企业或公共服务部门工作。CDT培育了跨学科、跨部门、跨机构合作的文化，重塑了博士生培养目标，也使得英国博士生培养能够满足社会经济创新发展的需求。

澳大利亚通过与产业界的合作促进研究生创新能力的培养。最有特色的是其自20世纪末期开始运行的合作研究中心（简称CRC）。几十年来，研究生教育一直是该中心的重要组成部分。由于CRC本身没有招生资格，无法授予学位，人才培养职能通过与研究生教育机构合作实现。CRC强调研究生教育应通过科技研究和创新增强对经济和社会的可持续发展的贡献，研究生教育机构应与公私营企业建立中长期合作关系，将研究成果转化为经济效益或商业化成果。CRC也重视企业对高层次创新人才的需要，强调培养为企业做准备的研究生，通过政产学研的合作培养，塑造研究生在企业就业的积极态度，为企业输送高级应用型人才。CRC在研究生培养上改变了传统单一的、以大学为主的方式，而是采用双导师制，除学术导师外，还有一位经验丰富的行业利益相关者作为行业导师，CRC研究生因此能够直接与行业合作伙伴建立联系，其研究主题也通常是与业界合作开发的、与现实相关的问题，在此基础上，CRC研究生能够接触广泛的学科领域，获取在传统的“专业技能”领域以外的发展机会。总的来说，CRC在澳大利亚研究生教育中具有不可或缺的地位。CRC支持的研究生群体规模较大，支持力度也比较强。调查显示，CRC的研究生对教育机构本身的评价较高，也更加适应以结果为导向的研究计划以及跨学科协作项目的需求。

研究生教育为创新提供高层次人力资本

研究生教育是为社会培养高级人才的重要阶段。研究生教育培养的高层次人才，一方面可以满足高校与科研机构的教学与科研需求，另一方面也大量进入到企业等重要的创新主体中，保障创新体系的人力资本供给，有利于提升国家整体的创新能力与竞争力。

研究生教育在创新型人力资本供给方面的支撑作用得到了世界各国的充分肯定，美国研究生院委员会曾发布《研究生教育：美国竞争力与创新力的支柱》《前进之路——美国研究生教育的未来》等报告并指出，人才和知识是美国综合国力与科技发展的主要驱动力，研究生教育所培养的具备战略目标和创新精神的人才，在大学、国家实验室和企业开展突破性的创新研究。在满足科技研究人才需求的基础上，美国研究生教育还培养了推动企业发展的高素质人才，学生通过研究生教育获取了跨文化、跨区域、跨学科的研究能力，使得他们能够在日新月异的环境中解决技术和商业问题。

法国研究生教育培养了大量的企业研究人员，约占研究人员总数的60%，在公立科研岗位减少及企业科研税收优惠政策等因素的影响下，法国中小企业高学历人才数量呈现持续增长趋势。近年来，法国毕业的博士生中，约有12%选择供职于企业，其中大部分选择中小企业，为这些企业自主创新提供了人才基础。

日本的研究生教育也为社会各行各业提供人才，其研究生教育规模在2011年左右达到顶峰。在研究生教育蓬勃发展的时期内，日本的对外技术依存度保持着与美国相近的约5%以下的较低水平。不过，近些年来，由于对研究生教育的资助支持力度下降，其研究生学位获得者，尤其是博士学位获得者数量呈现出明显的减少趋势，这也被外界认为是导致日本科技领域陷入低迷困境的原因之一。

研究生教育为知识生产提供重要基础

研究生教育普遍建立在科研的基础之上，其教学本身有很大一部分是通过知识生产实现的，而研究生教育发达国家也充分利用研究生教育的知识生产功能。

美国研究生教育重视基础研究、跨学科研究，为更好地发挥研究生教育在知识生产方面的作用，美国在大学设立与企业或政府合作的研究中心，由大学对国家实验室进行具体的管理。例如，加州大学伯克利分校的社会利益信息技术研究中心（以下简称“CITRIS”），是各校区不同院系之间的跨学科研究院，主要是响应社会需求，通过组建跨学科团队开展研究，加强大学教职工、研究生和企业研究人员的合作，促进环境和可持续能源、生命与健康、智能基础设施等诸多应用性较强领域的知识生产，为社会最紧迫的挑战提供解决方案。以CITRIS社会应用实验室资助的移动应用倡议计划为例，项目组必须以包括至少三名成员的团队形式进行，所有团队成员必须为加州大学伯克利分校就读的研究生或本科生。这种学生团队激发学生积极参与创新研究，解决来自社会的挑战，同时也为他们以后科研生涯的团队组建打下了良好的基础。由于研究项目大都来自社会经济发展中的实际问题，使得新知识生产目标明确，缩短了实验室研究成果向产业界转化的时长。同时，CITRIS还积极开拓新的研究领域，研发创新效应非常明显。芝加哥大学的费米实验室（Fermi lab）则邀请研究型大学的研究生参与实验室研究并提供科学家进行指导。研究生们在费米实验室中与顶尖科学家进行合作，在短时间内即掌握了该研究领域最前沿、最先进的研究技术，快速成长为拥有国际前沿科技创新能力的研究者。

得益于对“洪堡精神”的坚持，德国研究生教育一直以来都有重视知识生产的传统，“教学与科研相结合”等研究生教育基本原则即产生于德国。早在1826年，德国化学家李比希（Justus Liebig）就在吉森大学创建了化学实验室，学生在实验室中既可以学习现有知识，又可以通过参与实验研究生产新的知识。进入21世纪之后，德国大学逐步建立了研究生院制度，部分研究生院以课题名称命名，比如慕尼黑大学的“性别差异与文学”研究生院、柏林自由大学的“美国及其民主问题：工业及后工业时代美国社会、政治、经济和文化中的规范与实践”研究生院等等，这些研究生院如同一个课题小组或科研集体，需要定期接受评估，并有可能随着课题的终结而解散。研究生院中的学生没有被指派给某位固定的导师，而是接受整个导师小组的指导，可以接触不同学科的专家或者科研机构，并与之合作完成某项跨学科的课题项目。

研究生教育强化产业集群建设

研究生教育形成的人力资本流动成为知识溢出的中心，进而促进创新集群的产生和发展。通过参与研究实践并与业界开展科研合作，研究生教育与社会有了更广泛的联结，高校、企业及政府间的交互，为人力资本与知识的流动提供了更为便捷的渠道，加强了公共创新基础设施与产业集群的连接，使得企业等技术创新主体能以较低成本、较快速度获取研究生教育所产出的各种知识，并将其有效利用到生产中，真正提升生产效率，从而完善产业集群建设。

英国研究生教育推行“科研成果市场化”的改革理念，与企业之间的合作关系较为紧密，产业界与研究生教育机构实现了无缝衔接。例如，林肯大学与西门子集团展开深层协作，合办工程学院，并设立面向授课型及研究型工程研究生的“西门子工程项目研究生奖学金”，由公司为研究生提供实习机会，促使研究生在步入工作后能快速融入并作出贡献，从而培养尖端科技人才；开发西门子——林肯大学的合作研发项目，由公司提供科研资助，产出高质量的科研成果，在保护林肯大学知识产权和公司的商业机密的前提下，推动林肯大学工程学院知识技术的商业化，从而获取巨大的商业利益。这种新模式帮助林肯大学收获了良好的研究生培养成效与声誉，也使得企业能够更加快速精准地引进符合生产研发需求的人才及技术。

在满足人才需求、推动知识生产的基础上，美国研究生教育为企业家的培养和新产业的形成提供了助力。麻省理工学院的产业联络计划（MIT-ILP）提供了实现这一目标的理想模式。该计划是MIT成立的、用以衔接科研资源与潜在技术需求方、帮助学校向第三方进行技术转移的机构。该计划主要负责向传统及高科技业界中的世界领先企业发出邀请，其最主要一个功能就是促进学界与业界的交流，建立和加强校企合作双赢关系。加入该计划的企业可以享受到很多服务，比如，拥有与学校教授及研究生开展私人座谈的机会，随时了解最新的科技发明及其潜在的市场价值；开展研究合作，在学校科研团队的帮助下解决公司的技术问题；与学校相关人员沟通人才需求，加强对研究生的招聘力度；雇用研究生参与企业科研项目，与研究生有更为频繁的交流机会；利用学校提供的短期教育课程，或持续时间更长的管理、工程学科硕士教育课程，帮助公司满足企业员工教育和发展的需要。在该计划的帮助下，作为技术需求方的企业可以通过多种形式与教授、研究生进行直接交流，探讨合适的协作方式，高效引进最新技术与专利，更好地抓住市场机遇，掌握先机；教授、研究生也能更加便利地了解市场、产业中的实际问题，从而开展更具针对性的教学和科研工作，由于研究生在培养过程中即能接触到产业前沿的实际案例，因而也更有可能成长为受市场欢迎的毕业生；同时，由教授、研究生等组成的科研团队也通过上述协作获取了研发资金支持。该计划的实施，使得研究生教育发挥了更为有效的作用，大学及其周边区域成为美国高新技术的集聚地，形成了具有强大竞争力的产业集群。

（作者：李锋亮、王瑜琪，分别系清华大学教育研究院长聘教授和博士生）

(责编：郝孟佳、孙竞)