原标题：体教融合 全面育人

成都是一座历史与现代融合、青春与活力交织的运动之城，拥有65所高校、110多万名在校大学生，每年组织各类体育活动超过5000场次，体育风尚薪火相传、生生不息。近日，在成都大运会期间，成都FISU（国际大学生体育联合会）世界学术大会于成都召开。

从1960年首次举行至今，FISU世界学术大会始终坚持以国际学术交流合作为平台，不断丰富和发展大学体育理论和实践创新成果，为构建全球大学体育互学互鉴、多元融合、协同创新的发展格局发挥了重要作用。

作为大运会的品牌活动，本次大会以“大学体育：相拥多彩世界”为主题，与会者围绕运动、健康、科技、文化等话题展开交流。研讨过程中，体育与教育的关系成为热议话题。

办赛让大学生获益

在全球青年中，久坐不动的生活状态是一个普遍问题，国际大体联首席执委、教育委员会主席维丽娜·伯克对此忧心忡忡。

“许多年轻人超重，身体状况也没有那么好，如何让他们在体育方面更加活跃？这是非常重要的。”维丽娜·伯克表示，国际大体联一直在促进全球年轻人选择更有活力的、加入更多体育运动的生活方式。

“体育是优质教育的重要组成部分，能为年轻人赋予终身能量。然而今天，人们往往把体育看作一系列资金投入很大、为部分精英运动员而举办的比赛，更广泛的体育实践却常常被忽视。”联合国教科文组织副总干事曲星说，根据联合国教科文组织数据，多达80%的青少年没有达到世界卫生组织建议的体育活动水平。

如何看待大运会与大学体育的关系？国际大体联代理主席雷诺·艾德表示，这对大学很有意义。有一些大学想建新的场馆和校区，给学生提供新的体育设施。大运会这样的体育活动可以促进这样的建设。

雷诺·艾德举例说：“土耳其伊兹密尔大运会举行时，一些大学的场馆设施并不是很多。为了筹办大运会，他们建了很多新的场馆，将来还可以用来举办其他国际化活动。成都也会组织很多比赛，这些场馆和设施可以在未来使用，大学生也会获益。”

教育部部长怀进鹏表示，中国特别强调“普及”与“提高”并重，坚持“面向人人”抓普及，不断完善大学体育竞赛体系。国内平均每年开展超过100项次的全国性大学生体育竞赛，直接参与大学超1000所，体育成为学生人人可享的基本权利。

运动让身心更健康

“数字时代出现的网络沉迷、手机依赖等问题，对青年的身心健康和大学体育发展带来了挑战。我们深刻感到，数字化建设越是提速、人类对数字技术越是依赖，体育在促进个体完善、增进沟通交流、维持社会和谐方面的重要性就越发凸显。”曲星说。

“在学生的学业压力不断增加的当下，他们应该更多地参与到体育运动中，而不是因为学业的压力，避开很多户外运动，他们应该使自己的双手和心灵在运动中得到解放、促进自身发展。”雷诺·艾德说。

怀进鹏表示，中国大学体育坚持以体育课程为引领和驱动，全面打造功能完善、富有活力、必修选修兼备、“课内”“课外”一体的课程体系，多样化与兴趣化成为体育课程的鲜明特色。“在提高课程教学质量的同时，大力推动常态化竞赛机制扎根校园，引导学生广泛参与校园体育竞赛，以多姿多彩的大学竞技体育全面引领大众体育，持续为青年的全面成长提供支持。”他说。

“在中国，所有的学生，不仅包括大学生，还包括中小学生，都有体育课，每个人都被鼓励参加体育运动。”钟秉枢是教育部全国中小学体育教学指导委员会副主任，他介绍：“我们制定了小学和中学体育教育的标准，还在幼儿园里推进体育运动，制定了帮助幼儿动起来的方法规则。”

“体育有着更丰富的内涵，能够帮助人们变得更加勇敢，更加充满活力，更加充满坚定的意志，就其本质而言，体育能够促进每个人全方位发展。”希腊国际奥林匹克学院荣誉院长科斯坦丁诺斯·乔治亚迪斯说。

“大学必须保证学生们用健康去拥抱未来。要帮助学生不仅在学业上进行良性竞争，还要在健康的生活状态下完成社会竞争。”约翰内斯堡大学运动与大学运动部主任诺姆萨·马拉古表示，“除了运动，学生心理健康也是我们非常重视的，我认为很多健康问题不仅仅是身体方面的问题，还有很多跟心理相关。运动锻炼之外，身心健康应该结合起来讨论。”

包容体现教育真正目标

《奥林匹克宪章》开宗明义：“奥林匹克主义是增强体质、意志和精神并使之全面均衡发展的一种生活哲学。奥林匹克主义谋求体育运动与文化和教育相融合，创造一种生活方式……”在德国奥林匹克学院主席古德伦·多尔·特珀看来，这意味着体育运动要很好地融入教育当中。

“让残障儿童和青年参与运动，我认为是未来包容性学校发展中应该注意的一个重点。”古德伦·多尔·特珀说。

雷诺·艾德提到，德国莱茵-鲁尔2025世界大学生运动会可能考虑加入残疾人项目。“大学里参加体育运动的残障学生可能很少，但我们可以仿效已有的运动会，加入一些适合残障学生的项目。我们FISU是非常支持的”，他说。

“体育和运动是非常有用的教育方法，在全球范围内，能够通过重大体育赛事推动弘扬奥林匹克精神，给全人类以启示。而包容性的特殊体育，将会促进我们的社会包容性成长。”科斯坦丁诺斯·乔治亚迪斯说。

曲星表示，为了充分挖掘体育的潜力，联合国教科文组织发起了“健康生活”倡议。“‘健康生活’倡议将与其他倡议一起努力，消除体育领域的不平等现象。”他说。

“顾拜旦不仅诠释了奥林匹克的意义，还谈到了跨学科、跨主题的奥林匹克教育学。”科斯坦丁诺斯·乔治亚迪斯介绍，“运动的本能必须被审美和道德所涵摄，包括体育教育、卫生教育，心理和社会教育，还有对艺术品位的提升等。通过体育、文化和教育三个维度，以性格的磨炼、道德的培养、审美技能的提高等，达到共同价值的形成。”

怀进鹏表示，大学体育应致力于面向人人，让发展更加公平。“提高发展的公平性、包容性、普惠性和可持续性，让优质的大学体育资源惠及世界各地青年，保障青年公平享有全面发展的权利和机会。”

（记者 刘博超）

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