原标题：重庆三部门携手推进教育科技人才融合发展

教育科技人才如何“三位一体”融合发展，成为现代化新重庆建设的强大动力源？重庆三个主管部门直面问题，拉出问题清单，列出整改时间表。

7月31日，重庆市科技局、重庆市教委、重庆市人力社保局联合开展主题教育交流活动，围绕一体推进教育科技人才融合发展，联合制定了检视问题清单、措施清单、责任清单，共6个方面的主要问题，研究制定了23条具体举措，明确了责任和完成时限。

如何融合 三个部门直面六大问题

党的二十大报告首次将教育、科技和人才工作单独成章、一体部署，并指出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”。

近年来，重庆市深入推进科教兴市、人才强市，科技创新和人才工作迈上了新台阶。区域综合创新能力稳步增强，高质量创新成果持续涌现，高能级科创平台提质发展，产业创新水平显著提高，人才引育进步明显，创新生态不断优化。

不过，在推进教育科技人才“三位一体”融合发展上，仍然存在很多仅靠单部门难以解决的问题，这次三个部门联合开展主题教育交流活动，就是瞄准解决问题而来。

会上，三个部门分别解决了梳理出六大问题，涉及人才、平台、体制机制等多个方面。如在高层次人才引育方面，存在人才引进的政策机制不优、高素质技术技能人才匮乏、“招工难”与“就业难”结构性矛盾凸显、技能人才培养规模和质量难以适应当前产业发展需求等问题。

在成果转化方面，存在高校原始创新能力不强、优秀人才汇聚不足、引领性技术突破不够、高校科技成果的转化能力较弱、成果支撑重庆产业发展不足等问题。

在高校科技创新方面，高校人才培养质量与高质量发展需求还有差距，人才培养体系有待完善、产学研合作有待加强，存在着高校科技创新质量不高、高水平科研成果缺乏、创新创业环境有待提升等问题。

“对于这些问题，从一体化推进教育科技人才角度来看，仍面临一系列重大挑战。”重庆市科技局党委书记、局长明炬表示，一是高等教育和科技创新的联动发展不够；二是职普融通、产教融合、科教融汇与基础教育、继续教育的衔接还不到位；三是人才培养与产业需求之间存在脱节；四是部分行业人才供需不平衡情况凸显，教育与社会、企业的供求失衡局面还没有得到根本改善。

明确责任 给出举措拉出整改时间表

“目前我市科技创新还存在高校强、科研院所薄、企业弱的现象。”重庆市委教育工委书记、重庆市教委主任刘晏兵在会上坦言，从兄弟省市特别是经济发达地区成功经验来看，教育科技人才“三位一体”融合需要科技、教育、人力社保部门三家积极联动、协同发力，不断增强服务新重庆建设能力。

对此，三个部门联合制定了一体推进教育科技人才检视问题清单、措施清单、责任清单，围绕6个方面的主要问题，研究制定了23条具体举措，明确了责任和完成时限。预计联合整改落实后，将产生5—6项具有教育科技人才融合发展辨识度的标志性成果。

其中，重庆市科技局牵头负责高校原始创新能力和科技成果转化两大问题，重庆市教委牵头负责高校人才培养质量和高校科技创新质量两大问题，重庆市人社局牵头负责高层次人才引进和高素质技术技能人才两大问题。

问题清单对于主要问题、解决措施、标志性成果、牵头部门、配合部门、完成时间都给出了明确指标。如在解决高校原始创新能力不强，优秀人才汇聚不足，前瞻性、引领性技术突破不够的问题上，重庆市科技局将实施基础研究行动计划、高层次人才引进计划，并深化高校科研体制改革。明确提出于10月完成启动和遴选，届时完成《重庆市基础研究特区建设方案》，遴选支持一批在渝高校开展试点，建立基础科学研究中心，率先推动高校科技综合改革试点。

三个部门的负责人纷纷表示，此次联合活动，既是深入推进主题教育的重要举措，也是贯彻重庆市科技创新和人才工作大会的具体行动。要按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，不松劲、不懈怠，持续抓深抓透主题教育走深走实，努力打造一批标志性成果，努力在现代化新重庆建设中交出满意答卷。（记者 雍 黎）

(责编：郝孟佳、孙竞)