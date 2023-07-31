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中国大学生柔道队总教练程志山：期待大学体育百花齐放

2023年07月31日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：中国大学生柔道队总教练程志山：期待大学体育百花齐放

　　 “成都大运会是大学生最关注的赛事之一，希望通过大运会的精彩舞台，让我国更多大学生了解、参与柔道运动。”中国大学生柔道队总教练程志山对记者说。

　　 程志山曾担任中国国家柔道队教练，并培养出多位奥运会和世锦赛冠军。为了能让更多大学生参与到柔道项目中来，他又担任了中国大学生柔道队总教练。

　　 程志山说，这次来到成都的14位队员，都是在校大学生，他们将参加全部14个级别共计16个项目的比赛，其中有几位选手具备冲击奖牌的实力。

　　 为了备战大运会，今年上半年举行了中国大学生柔道锦标赛，选拔出一些队员。队伍在重庆集训了一个多月，“备战大运会期间，好多队员是半天学习半天训练”。程志山告诉记者，这些运动员非常努力，每个人都在争分夺秒提高自己、充实自己，为的就是在这次大运会上取得优异成绩。

　　 程志山介绍，目前在我国高校里，开设柔道课或者有柔道队的并不多，与日本、欧洲等国家和地区相比，我国在校大学生参与柔道运动的相对较少，大家对柔道项目的了解也不是很深入。

　　 “其实，柔道对于运动员的综合素质要求很高，既需要有短跑的速度、长跑的耐力，还要有举重的爆发力、体操的柔韧性和灵敏度。”程志山表示，“大学校园里，体育项目应该是百花齐放的。我从最近几年执教的大学生队伍中了解到，如果有更多的机会和选择，还是有不少同学愿意参与柔道、跆拳道、空手道等项目的。”

　　 “在我看来，如果有越来越多的年轻人通过大运会了解柔道并积极参与进来，那么，我们参加大运会的比拼就达到了目的。”程志山说。

　　 （记者 王东）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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