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专注当下 脚踏实地

2023年07月31日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：专注当下 脚踏实地

　　许晓敏正在检测蔬菜中的农药残留。 记者 华凌摄

　　中国农业科学院蔬菜花卉研究所科研助理 许晓敏

　　我从事科研助理工作已经很多年了，这些年我的感受就是专注当下，不定义自己，一步一个脚印，不虚度年华。

　　我个人不太喜欢给自己制定3年、5年计划，我觉得眼下即未来，相信成绩、个人提升都会随着自己的坚持而到来。

　　我主要从事农产品质量安全监测和风险评估工作，每年都会到全国各地抽取各类果蔬样品，带回实验室检测，看看它们是否符合国家对农产品质量安全的监管要求，并探明蔬菜产品生产各环节的风险隐患。

　　这些年我组织验证评估样本6万多批次，为政府监管、蔬菜农药残留限量标准制修订提供了数据支撑。

　　我还兼顾农业科普工作。一次，在海南，一位农民兄弟问我：“水稻田边水塘里的水能用来浇菜吗？”我说：“这样不行，因为有一些农药只允许在水稻上使用，不允许在蔬菜上使用，用稻田的水浇菜，可能会导致蔬菜含有限用农药，这是有风险的。”他就很真诚地说：“谢谢你，我们都不懂。”

　　他们都非常善良，经常摘果子、西红柿、黄瓜往你手里塞，你只有吃了他们的果子，他们才会打心眼里高兴。

　　这个过程中，我对国家保障农产品质量安全的内涵有了更深的认识——质量安全主要还是种出来的，农民也非常希望把菜种好，要从根本上帮助农民提升种植技术水平。

　　这些年从事科研助理工作，我感觉自己更接地气了，能真真正正地感受到农民的不容易、农村工作的不容易，农产品质量安全监管的不容易。

　　我感觉自己的工作很有意义，往大了说，我的工作能为农产品质量安全发展作出贡献，往小了说，如果能帮助农民朋友在质量安全认知上有所提升，那就太好了。这是我内心非常真实的感受。

　　另外，从事科研助理工作也能够促使自己不断进步。

　　从我个人角度而言，这些年我主持了一些省部级项目，每年坚持发表科学引文索引（SCI）文章，积极参与农产品质量安全的科普工作，取得了高级职称……个人能力正在不断提升。

　　这些都是我成长的见证，我感觉未来自己还有更多可能。

　　（记者华凌整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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