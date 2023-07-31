原标题：迎接挑战 拥抱机遇 华中农业大学水产学院科研助理 车一平

车一平在实验室。 受访者供图

华中农业大学水产学院科研助理 车一平

作为一名新晋科研助理，我怀揣着对农业的热情和追求，期待在水产领域中发挥自己的专业知识和能力。

今年7月，我结束了在华中农业大学的四年本科学习生活，完成了从学生到科研助理的转变。对我而言，这不仅是一次挑战，更是一次机遇。这个转变使我更深入地了解了科研的严谨性和挑战性，也为我未来的职业生涯奠定了坚实基础。

我所在的科研团队是华中农业大学水产学院鳜鱼团队，团队目标是将鳜鱼养殖方式从传统活鱼养殖转变为饲料工厂化养殖，实现鳜鱼产业可持续发展。

初进实验室的那一刻，我充满憧憬和期待。作为鳜等鱼类营养调控与饲料利用遗传改良领域的科研助理，我的工作涉及鳜病毒检测等，这需要我进行病毒样品的采集和处理，并运用先进分子生物学技术进行精准检测和分析。

团队合作与协调是科研工作取得成功的关键。在与团队成员的合作中，我意识到，科研助理并非独立于整个科研团队，而是需要与团队密切配合。团队中的每个成员都发挥着重要作用，我们不仅分享知识和经验，还共同努力解决遇到的问题，互相学习，共同成长。加入这样一个优秀的团队，我深感荣幸，并增加了对科研工作的热情。

我很自豪能够为鳜鱼产业发展贡献自己的力量。

面对新身份、新岗位，我不仅在日常工作中锐意进取、勇于创新，还努力拓宽自己的思路和经验。除了参与鳜病毒检测工作，我还了解了中国科协、农业农村部、教育部批准建设的鳜鱼饲料工程化养殖科技小院项目，从中获得了许多宝贵的经验和知识。

在这个过程中，我学到了实践操作技巧，加深了对科研挑战性的理解。通过与团队成员交流学习，我逐渐提高了实验技巧和数据分析能力，在工作中更加游刃有余。

同时，在工作中我也会面临一些挑战——科研工作需要投入大量时间和精力，处理实验数据和分析结果要求我保持耐心和细致的态度。但我深知，克服困难、面对挑战是成长的必经之路，也是我进一步提升自己的机会。

与优秀科研团队一起工作，让我获益匪浅，这促使我更加坚定地投身于农业科研事业。

最近一段时间，我正逐步融入团队，未来，我将继续学习成长，为农业领域的创新与发展贡献自己的才智。我相信，通过持续努力和追求，我们一定能够为农业强国建设贡献力量。

（记者吴纯新整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)