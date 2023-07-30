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首届“鄂尔多斯杯”创新创业大赛宣介会走进北大科技园

2023年07月30日12:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月30日电 （记者李依环）日前，由内蒙古自治区鄂尔多斯市人民政府主办、市直相关部门共同参与，首届“鄂尔多斯杯”创新创业大赛宣介会走进北京大学科技园。大赛聚焦鄂尔多斯市构筑“四个世界级产业”领域和生物医药、新材料、低碳节能、生态修复、矿山治理等方向进行。

据悉，大赛设置“全球引智组”和“鄂尔多斯科创组”两个竞赛组别，并陆续在北京、苏州、深圳、鄂尔多斯举办。获奖团队最高可获得100万元奖金以及鄂尔多斯市相关政策支持和落地服务。

宣介会上，相关部门负责人对鄂尔多斯市经济社会发展情况、创新创业服务体系作了宣介。据介绍，鄂尔多斯高度重视人才科技创新工作，以建设国家创新型城市为牵引，大力推进人才和科技创新驱动三年行动，全力打造全国一流创新生态，逐步形成以产引才、以才促产、产才融合的生态体系。

此外，相关负责人对大赛赛事情况，支持大赛的人才、科技、知识产权、产业招商等政策做了系统介绍，并与创新企业代表进行互动交流，现场答疑解惑。

近年来，鄂尔多斯市把创新创业作为一项重点任务抓紧抓实，连续举办多届科技创新创业大赛，旨在进一步聚集金融、创业、投资、知识产权、政府服务、创业培训等资源，形成完整科技创新服务体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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