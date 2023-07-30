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第七届全国化学工程与生物化工年会在京召开

2023年07月30日11:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月30日电 由北京化工大学、中国科学院过程工程研究所和清华大学联合主办的2023年第七届全国化学工程与生物化工年会——“低碳经济下的绿色化工”29日在北京召开。

大会现场。北京化工大学供图

大会现场。北京化工大学供图

作为大会主席，中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟在致辞中谈到，此次年会的召开不仅是学术交流的平台，更是促进产学研用结合、推动创新发展的重要契机呼吁与会者在年会期间深入交流、激发创新思维，共同为推动化学工程与生物化工行业进步贡献力量。

中国工程院院士、中国化工学会理事长戴厚良在致辞中表示，新时代新征程，广大科技工作者要肩负起历史责任，坚持“四个面向”，聚力加强基础研究和关键技术攻关，着力突破瓶颈、补齐短板，创造更多原创性研究成果，不断提升化工产业核心竞争力。

中国科学院院士、国家自然科学基金委员会党组成员、副主任于吉红提出，希望大家以此次年会为契机，深入推动化学工程与生物化工学科间的交叉融合和科学研究范式的变革，充分发挥“化工+生物”对我国工业绿色可持续发展的支撑作用，为加快推动经济社会发展绿色化、低碳化贡献智慧和力量。

本次大会以“低碳经济下的绿色化工”为主题，同期开设18个分论坛，数百位来自化学工程与生物化工领域的专家、学者围绕“高端材料与生物基新材料、智能化工与化工安全、工业催化与生物催化”等话题展开研讨与交流。（李依环、实习生黄倩）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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