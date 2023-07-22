日前，“张弥曼星”命名暨“张弥曼院士工作站”揭牌仪式在云南曲靖师范学院举行。为表彰中国科学院院士张弥曼在早期脊椎动物演化研究中的重要贡献，经国际小行星命名委员会批准，由中国科学院紫金山天文台发现、国际编号为347336号的小行星被正式命名为“张弥曼星”。

张弥曼是我国著名的古生物学家，中国古鱼类研究与四足动物起源研究的奠基人。她长期进行古脊椎动物演化研究，为水生脊椎动物向陆地的演化研究提供了新观点，奠定了中国古鱼类学研究的国际学术地位。张弥曼于2016年荣获国际古脊椎动物学会最高荣誉“罗美尔—辛普森终身成就奖”，2018年荣获联合国“世界杰出女科学家奖”。

“张弥曼院士获小行星国际命名，是我国科技界教育界和社会各界的一大盛事，这是一项国际性永久性的荣誉，体现了国际社会对张弥曼院士卓越贡献和崇高风范的高度褒奖。”命名仪式上，何梁何利基金评选委员会秘书长段瑞春宣读了“张弥曼星”国际命名公报。该公报认为，张弥曼作为中国四足动物起源研究的奠基者，其可持续的工作为早期脊椎动物演化研究带来革命性的变化。

命名仪式结束后，张弥曼、云南省科技厅副厅长宋光兴共同为曲靖师范学院“张弥曼院士工作站”揭牌。（记者徐鑫雨、张勇）

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