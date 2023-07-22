记者21日从中国科学技术协会获悉，中国科协、教育部日前印发了《“科学家（精神）进校园行动”实施方案》（以下简称“方案”）。根据方案，将在全国大力弘扬科学精神和科学家精神,用新时代科学家精神铸魂育人，构建开放协同工作模式，将科学家精神从抽象符号转化为生动的科学家故事，引导广大中小学生走近科学家，了解科学家精神，增强科学探索的好奇心，立志为党成才、为国奉献。

根据方案，中国科协等单位鼓励各地邀请院士专家走进校园开展科学家精神宣讲活动，组织科技辅导员、少先队员、共青团员讲述科学家故事。鼓励各地分层次建立科学家精神宣讲团。在“翱翔之翼大学生科技志愿服务行动”中，组织大学生走进中小学校开展科学家精神演讲报告。精心打造“科学家故事众创空间”，依托中小学建立一批“科学家故事众创空间”。依托现代科技馆体系，联合当地中小学校组织开展“科技馆里的思政课”“科学家故事戏剧社”“Z世代天团秀”“逐梦采风团”等品牌活动。

方案倡导各地中小学充分利用现有读书角、图书架、书报亭，充实科学家故事图书。同时会组织相关单位共同提升科学家精神出版物质量，推动出版社、科技馆等机构向中小学生推荐优秀书目并定期更新补充。支持科学家、科技辅导员深度参与学生故事分享，指导演讲朗诵等，推动形成阅读交流科学家故事浓厚氛围。

方案还提出要加强科学家精神资源共建共享，将依托国家智慧教育公共服务等平台，建设“科学家精神专栏”，提供优质数字资源。依托“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”，让科学大师剧走进中小学校。（詹媛）

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