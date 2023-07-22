假期是孩子休息调整、自主发展的重要阶段；是家长与孩子亲密接触、共同成长的最佳时机。孩子的成长过程仅有学校教育和课本知识远远不够，需要实践和锻炼的东西太多，需要认识和接触自然、探索和认知自我。在此，教育部和中国消费者协会提醒广大学生家长：不盲目安排学生参加培训，让孩子们拥有健康安全、充实快乐的暑假。

（一）合理安排假期生活。假期是孩子们翘首期盼的欢乐时光。希望您能够尊重孩子成长的科学规律，结合学校暑假安排，与孩子共同商量制定一份科学合理的暑假计划，多些亲子陪伴，多些体育锻炼，多些劳动体验和社会实践，不要盲目跟风报班培训，让孩子在亲近自然和实践锻炼中度过暑假。

（二）警惕培训安全风险。凡暑期开展学科类培训的机构，均属违规培训，其中绝大多数为“黑班级、黑机构”，既无质量保证，更无安全保证，请家长从孩子安全出发，主动远离。对于满足孩子兴趣特长的非学科类培训，既要合理安排培训时间，还要谨慎选择合规机构，特别要提醒家长高度关注诸如儿童舞蹈“下腰”动作等可能导致的受伤甚至瘫痪风险。

（三）防范资金安全风险。家长缴纳培训费用，务必通过教育部全国校外教育培训监管与服务综合平台“校外培训家长端”APP完成；务必签订《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，索取正规发票，以备维权之需；务必控制额度，一次性缴费不要超过3个月或60课时，且不要超过5000元，切勿受“充值赠送”等方式诱惑，缴纳高额培训费。

（四）主动参与监督举报。如发现违规培训问题线索，家长可通过国务院“互联网+督查”、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号及各地开通的投诉举报渠道监督举报；如涉及违规收退费等经济纠纷问题，还可通过全国12315平台进行投诉举报，也可向当地消协组织投诉反映，共同推动形成群防群治的良好局面，共同维护学生及家长的合法权益。

(责编：孙竞、郝孟佳)