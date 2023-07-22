人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

教育部 中国消费者协会提示：不盲目参加培训，让孩子们拥有健康、快乐的暑假

2023年07月22日10:42 | 来源：教育部网站
小字号

假期是孩子休息调整、自主发展的重要阶段；是家长与孩子亲密接触、共同成长的最佳时机。孩子的成长过程仅有学校教育和课本知识远远不够，需要实践和锻炼的东西太多，需要认识和接触自然、探索和认知自我。在此，教育部和中国消费者协会提醒广大学生家长：不盲目安排学生参加培训，让孩子们拥有健康安全、充实快乐的暑假。

（一）合理安排假期生活。假期是孩子们翘首期盼的欢乐时光。希望您能够尊重孩子成长的科学规律，结合学校暑假安排，与孩子共同商量制定一份科学合理的暑假计划，多些亲子陪伴，多些体育锻炼，多些劳动体验和社会实践，不要盲目跟风报班培训，让孩子在亲近自然和实践锻炼中度过暑假。

（二）警惕培训安全风险。凡暑期开展学科类培训的机构，均属违规培训，其中绝大多数为“黑班级、黑机构”，既无质量保证，更无安全保证，请家长从孩子安全出发，主动远离。对于满足孩子兴趣特长的非学科类培训，既要合理安排培训时间，还要谨慎选择合规机构，特别要提醒家长高度关注诸如儿童舞蹈“下腰”动作等可能导致的受伤甚至瘫痪风险。

（三）防范资金安全风险。家长缴纳培训费用，务必通过教育部全国校外教育培训监管与服务综合平台“校外培训家长端”APP完成；务必签订《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，索取正规发票，以备维权之需；务必控制额度，一次性缴费不要超过3个月或60课时，且不要超过5000元，切勿受“充值赠送”等方式诱惑，缴纳高额培训费。

（四）主动参与监督举报。如发现违规培训问题线索，家长可通过国务院“互联网+督查”、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号及各地开通的投诉举报渠道监督举报；如涉及违规收退费等经济纠纷问题，还可通过全国12315平台进行投诉举报，也可向当地消协组织投诉反映，共同推动形成群防群治的良好局面，共同维护学生及家长的合法权益。

(责编：孙竞、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部