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全国职业院校教师教学创新团队建设交流活动举行

2023年07月21日17:47 | 来源：教育部网站
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为深入学习贯彻党的二十大精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，推动职业院校教师教学创新团队建设，7月21日至7月22日，全国职业院校教师教学创新团队建设交流活动在河北石家庄举行。

2019年，教育部启动实施了全国职业院校教师教学创新团队建设项目，聚焦战略重点产业领域和民生紧缺领域专业，分年度、分专业建设各级各类创新团队。目前已分两批建设364个国家级团队，示范引领各地各校因地制宜做好省级、校级团队整体规划和建设布局，按计划分步骤建成覆盖骨干专业群、推进人才培养质量持续提升的“双师型”教师团队网络。今年，首批122个国家级团队已完成3年建设，经省级层面评价和部级层面验收，教育部确定国家级职业教育教师教学创新团队111个。

交流活动总结了首批国家级团队建设成效，交流了两批国家级团队、协作共同体，以及各地职教教师队伍建设的典型经验做法，对推进各专业领域教师创新团队建设进行了深入研讨，并强调要深刻领会教师创新团队建设的重要意义，巩固和创新教师团队建设模式，分专业领域打造教师发展共同体，推动职教教师队伍整体高质量发展，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠提供强有力的师资支撑。

全国职业院校教师教学创新团队建设学校、省级教育行政部门有关负责同志等500余人参加交流活动。教育部相关司局负责同志参加活动。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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