本报澳门7月20日电 （记者富子梅）记者从澳门特区政府教育及青年发展局获悉，2023年“教育之城·研学之旅”启动仪式19日在澳门科学馆举行，旨在吸引青年学生来澳参与研习、培训及考证等，推进澳门高等教育的市场化、国际化水平，提升澳门高等院校的国际声誉，为澳门经济适度多元发展创设条件。

澳门教青局局长龚志明表示，“教育之城·研学之旅”以科普、文化及体育为支撑，在暑假期间总共推出近7000个名额，包括由澳门高等院校举办的语言、医药、人工智能、高新科技等不同类型的研学项目，已有1600多人参加。

澳门旅游商会理事长张健中期望，在教青局、澳门旅游及酒店业各界的支持与合作下，推进“教育+旅游”各个领域的联动合作，全面推动澳门研学旅游的发展，培养更多爱国爱澳的优秀人才，促进澳门与大湾区、内地、世界各地之间的交流合作，助力澳门“1+4”适度多元发展。

2023“教育之城·研学之旅”主要面向内地青年学生及其家长，项目内容包括科普研学体验活动、短期培训课程及专业资格认证考试、青年学生交流活动、爱国文旅教育专题路线等。

(责编：郝孟佳、孙竞)